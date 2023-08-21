مشاركة سعودية في المعرض الدولي للاختراعات بسنغافورا

تشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورا (Worldinvent Singapore22+23), خلال الفترة ما بين 4 – 6 من شهر سبتمبر القادم 2023م، بمشاركة 10 من المتدربين والمتدربات من المنشآت التدريبية بمختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن جهود المؤسسة في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتأهيلهم للوصول للمشاركات الدولية.

دعم ورعاية المبتكرين

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – حريصة دائماً على دعم ورعاية المبتكرين والموهوبين من أبناء وبنات هذا الوطن للمشاركة بمثل هذه المسابقات الدولية، منوهاً بإيمان المؤسسة بقدرات المشاركين، في خلق أفكار نوعية تقنية ونقلها من حيز الفكرة لتطويرها وتنفيذها لتكون واقع ملموس, وذلك عبر أندية متخصصة يشرف عليها مدربون متخصصون.

مشاركات محلية ودولية

وأضاف الفهيد أن المتدربين والمتدربات حققوا مشاركات محلية ودولية متنوعة حُقق من خلال ابتكاراتهم مراكز متقدمة، لاسيما المشاركة السابقة في شهر مايو الماضي بمعرض الاختراع والابتكار بدولة ماليزيا, اثر حصولهم على 10 ميداليات مختلفة, موكداً أن هناك شراكات متعددة لتطوير أندية الموهبة والابتكار في جميع المنشآت، لتحقيق الفوز وتمثيل المملكة في مجال الابتكارات والمنافسة العالمية بالمسابقة الدولية للاختراعات والابتكارات بسنغافورا.

من جهته أوضح مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبد الله بن إبراهيم الدحيلان، أن دور إدارة الأنشطة في مجال الموهبة والابتكار لا يقتصر على المتدربين في المنشآت التدريبية؛ بل ترعى الخريجين أيضاً وتتبنى أفكارهم وتدعمها كما تخدم المبتكرين من أفراد المجتمع.

المعرض الدولي للاختراعات

الجدير بالذكر أن المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية يعتبر تجمع للمختصين والمهتمين في مجال صناعة العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستثمرين ورجال الأعمال للنظر في فرص العمل الجديدة الناتجة عن المشاريع المبتكرة، وحضور المتدربين والمتدربات فرصة مناسبة للتعريف بابتكاراتهم وتطوير أفكارهم الإبداعية وتنمية دخولهم كمنافسين في مسابقات دولية يمثلون بها المملكة .