مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة على بجدة شمال غرب تبوك، ما أدى إلى تدفق الشلالات وجريان السيول في المنطقة.
وأظهر الفيديو المتداول، تدفق الشلالات من الجبال المحيطة في بجدة بـ تبوك، مع جريان السيول في المنطقة، ليظهر الموقع بطبيعة ساحرة وجذابة.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة.
وتوقع المركز طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.
الاثنين ٢٧ محرم ١٤٤٥ هـ
شلالات بجدة غرب تبوك
🎥تصوير: فهد العطوي pic.twitter.com/q86ZBKxcKp
— عيد المضلعاني (@Eid_Tabuk) August 14, 2023