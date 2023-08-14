Icon

التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرائد والاتحاد Icon تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول Icon مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار Icon وفاتان وإصابتان جراء انهيار سقف مبنى بالمركز الحضاري في حبونا Icon الإصابة تبعد 3 لاعبين عن الرائد Icon بدء استقبال طلبات الابتعاث إلى كندا وإسبانيا Icon 48 ساعة حاسمة لموقف مانشيني من تدريب الأخضر Icon تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل آخر طعنًا في تبوك Icon الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية Icon يوليو يسجل أعلى درجة حرارة في الأرض منذ بدء التسجيل المناخي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط جريان السيول بالمنطقة

مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٦ مساءً
مشاهد خلابة لـ شلالات بجدة بعد هطول الأمطار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة على بجدة شمال غرب تبوك، ما أدى إلى تدفق الشلالات وجريان السيول في المنطقة.

وأظهر الفيديو المتداول، تدفق الشلالات من الجبال المحيطة في بجدة بـ تبوك، مع جريان السيول في المنطقة، ليظهر الموقع بطبيعة ساحرة وجذابة.

قد يهمّك أيضاً
مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن

بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي

بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة.

وتوقع المركز طقسًا حارًا إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية
وظائف

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف
التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط
السعودية اليوم

التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم...

السعودية اليوم
نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا
غرائب

نهاية صادمة للص حاول سرقة متجر بأمريكا

غرائب
انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”
السعودية اليوم

انطلاق التسجيل بالأولمبياد العلمي “إبداع 2024”

السعودية اليوم
توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر الباطن‬⁩
آخر الاخبار

توصية بالموافقة على المخطط الشامل لمحافظة ⁧‫حفر...

آخر الاخبار
ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
السعودية اليوم

ضبط 131 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

السعودية اليوم
إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام مختلفة بنجران
السعودية اليوم

إنقاذ طفل ابتلع بطارية و14 قطعة لأجسام...

السعودية اليوم
أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من الحر
العالم

أب يهشم زجاج سيارته لإنقاذ طفله من...

العالم