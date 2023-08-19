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مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بالباحة

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
مشاهد لهطول الأمطار وجريان السيول بالباحة
المواطن - فريق التحرير

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شهدت منطقة الباحة، اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية شملت مدينة الباحة، وعددًا من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، حيث سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على ربوع الصفح ببلخزمر في محافظة المندق بالباحة، حيث رسمت لوحة فنية بديعة مع ارتواء الزرع بمياه الأمطار.

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هطول أمطار غزيرة

وتوقع المركز الوطني الأرصاد أن تستمر فرص هطول الأمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة بدءًا من الغد على مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، نجران، جازان، الباحة، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض).

ويستمر الطقس شديد الحرارة على مناطق الشرقية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، والأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين (45 -48).

بينما يكون الطقس حارًا على باقي مناطق السعودية، ومعتدلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية غربية، ومن المتوقع أن تتأثر سواحل المنطقة الشرقية، وسواحل منطقة المدينة المنورة، ومكة المكرمة وحتى جازان.

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