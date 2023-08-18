مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير

وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة التابع لمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لقطات للطبيعة الخلابة في مركز القحمة التابع لمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.

الطقس المتوقع

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

توقعات الأرصاد

كما توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.