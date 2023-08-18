الحكومة البريطانية تطمح في زيارة محمد بن سلمان إلى لندن مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير وزارة الحج: 5 خطوات لعمرة ميسرة مباراة الأخدود ضد الفتح تتكرر بعد 40 عامًا وزير الخارجية الكويتي: العلاقات السعودية الإيرانية تصب في استقرار وازدهار المنطقة ياسين بونو: أحب التحديات وأريد كتابة التاريخ مع الهلال جامعة الملك فيصل تبدأ استقبال طلبات القبول للبرامج الإضافية ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم مفاوضات الشباب وأحمد سيد زيزو مستمرة تنبيهان من أمطار غزيرة على المدينة المنورة وجازان
وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة التابع لمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لقطات للطبيعة الخلابة في مركز القحمة التابع لمنطقة عسير جنوب غرب السعودية.
وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
كما توقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الرياض.
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز #القحمة التابع لمنطقة #عسير جنوب غرب #السعودية
عبر :@khaled_aasere pic.twitter.com/yMEIkgdEk7
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 18, 2023