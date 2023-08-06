مشجع يسأل ساديو ماني عن محمد صلاح

مازح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، السنغالي ساديو ماني مشجعًا سأله عن زميله السابق، نجم ليفربول، المصري محمد صلاح.

رد ساديو ماني على المشجع

ورصدت عدسات الكاميرات لحظة دخول ساديو ماني إلى الملعب قبل مباراة النصر ضد الرجاء المغربي، وكانت الجماهير حاضرة توجه له التحية.

وتوجه أحد المشجعين بسؤال إلى ساديو ماني، وقال له: “أين محمد صلاح”، ليرد عليه النجم السنغالي بابتسامته قائلًا: “في ليفربول”.

ولعب ماني مع محمد صلاح لعدة مواسم في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وشكلا ثنائيًا هجوميًا مميزًا، قبل أن يرحل النجم السنغالي إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2022، ووقع مؤخرًا مع النصر.

وتواجد ساديو ماني في التشكيل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر للمرة الأولى خلال مباراة الرجاء التي انطلقت، قبل قليل، بعدما شارك كبديل في مواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة بمرحلة المجموعات.

مباراة النصر ضد الرجاء المغربي

ويلعب النصر ضد الرجاء المغربي الآن، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تأهل إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، فيما تصدر الرجاء المغربي المجموعة الرابعة بـ9 نقاط.