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بعد التأهل لنصف نهائي البطولة العربية

مشجع نصراوي يستفز علي البليهي أثناء العمرة

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
مشجع نصراوي يستفز علي البليهي أثناء العمرة
المواطن - فريق التحرير

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حرص نجم الهلال، علي البليهي على تأدية العمرة، بعد الفوز على الاتحاد بالبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، ليصطدم بأحد مشجعي النصر.

مشجع يستفز علي البليهي

وتوجه عدد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وفي مقدمتهم علي البليهي إلى مكة المكرمة لأداء العمرة، ليتفاجأ بمشجع نصراوي يحاول استفزازه، وقال له: “الله يعينك على النصر.. الله يعينك”.

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وجاء رد فعل علي البليهي هادئًا احترامًا لقدسية المكان، حيث اكتفى بالنظر إلى المشجع النصراوي بنظره غاضبة، ورد عليه قائلًا: “تقبل الله بس.. تقبل الله”.

علي البليهي
البليهي – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يتأهل لنصف النهائي

ولعب الاتحاد ضد الهلال، بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الهلال ضد الاتحاد
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفائز من مباراة اليوم بين الشباب والوحدة الإماراتي، لملاقاته ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023.

وسيصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره النصر، في حالة نجاحهما في خطف بطاقتي التأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

 

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