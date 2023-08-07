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النصر تأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية

مشجع ينزل إلى أرضية الملعب بعد مباراة النصر والرجاء

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
مشجع ينزل إلى أرضية الملعب بعد مباراة النصر والرجاء
المواطن - محمد سمعه / تصوير - حسن عسيري

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رصدت صحيفة “المواطن” نزول أحد المشجعين إلى أرضية ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة، وذلك بعد نهاية مباراة النصر والرجاء المغربي في ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

ونزل المشجع وجرى قليلًا في الملعب ثم أمسك به مجموعة من أفراد أمن الملعب لإخراجه إلى مدرجات الجماهير، حيث حاول القدوم والتقاط الصور مع لاعبي النصر وبالأخص النجم كريستيانو رونالدو.

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وكان رونالدو حرص على تلبية مطالب مشجعي النصر حيث التقط معهم صورًا تذكارية وتوقيع “الأوتوجرافات” على قمصانهم.

وكان النصر حسم التأهل لدور نصف النهائي وذلك بعد الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية لهدف.

ملخص مباراة النصر والرجاء

وفي الشوط الأول، نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 19، بتسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة مميزة من تاليسكا، لتشتعل المباراة ويواصل العالمي السيطرة على اللعب.

النصر والرجاء - مشجع نزل

ونجح سلطان الغنام في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 29 بتسديدة قوية من هجمة سريعة، واستحوذ لاعبو العالمي على اللعب، وأهدروا العديد من الفرص، قبل أن يحرز سيكو فوفانا الهدف الثالث.

النصر والرجاء - مشجع نزل

وسجل سيكو فوفانا الهدف عند الدقيقة 37 برأسية رائعة بعد عرضية مميزة من أليكس تيليس، واستمرت المحاولات للتسجيل، قبل أن يسجل عبدالله مادو هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر ضد الرجاء بنتيجة 3/ 1.

وفي الشوط الثاني من مباراة النصر والرجاء استمرت النتيجة على حالها ليعبر أصفر الرياض إلى دور نصف النهائي، لمواجهة الشرطة العراقي يوم الأربعاء المقبل في دور الـ4.

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