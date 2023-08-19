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تعرض لانتقادات كبيرة من الجماهير

مشجع يُنبه وليد عبدالله بانطلاق مباراة النصر والتعاون!

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
مشجع يُنبه وليد عبدالله بانطلاق مباراة النصر والتعاون!
المواطن - فريق التحرير

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أثار حارس مرمى النصر، وليد عبدالله غضب مشجعي العالمي، وحملوه مسؤولية الخسارة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في دوري روشن السعودي.

مباراة النصر والتعاون

وأُقيمت مباراة النصر والتعاون بالأمس على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، وانتهت المواجهة بخسارة العالمي بهدفين دون رد.

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وشهدت مباراة النصر والتعاون مشاركة وليد عبدالله للمرة الأولى هذا الموسم، لإراحة حارس المرمى الأساسي نواف العقيدي، بعد مشاركته في العديد من المواجهات خلال فترة قصيرة.

مباراة النصر والتعاون
جانب من المباراة – المصدر @AlNassrFC

وليد عبدالله لم ينتبه لبداية المباراة

وتداول رواد منصة “إكس”، مقطع فيديو لأحد المشجعين المصريين في المدرجات، وهو يُنبه وليد لبداية مباراة النصر والتعاون، خلال هجمة لسكري القصيم، الأمر الذي عرض حارس العالمي لانتقادات كبيرة.

ونشر نواف التميمي مقطع الفيديو المتداول، وعلق قائلًا: “في بداية المباراة تمريرة لوليد عبدالله واللاعب لم ينتبه أن المباراة بدأت شخص في الملعب يخبره بأن الكرة قادمة في اتجاهه”.

وليد عبدالله
حارس النصر

وقال الإعلامي علي هبة: “وليد عبدالله آخر شخص في الملعب عرف أن المباراة بدأت! تخيلوا من 4 سنوات وجماهير النصر تطالب برحيله وهو لا يزال مستمر رغم أنه ما يعرف متى بداية المباراة ومتى نهايتها!.. الله يعين ويصبر جمهور النصر”.

وكتب الإعلامي فهد اللهيبي: “مدرب النصر كاسترو.. هل شاهد هذا المقطع!.. وكيف أثنى على وليد عبدالله وهو يُشاركه أسباب الخسارة أمام التعاون !.. في دوري حواري ما يسويها حارس المرمى.. مباراة تبدأ والحارس لا يعلم”.

وليد عبدالله
وليد – المصدر @AlNassrFC

 

 

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