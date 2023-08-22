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كرمه مدير التعليم بالقصيم

مشهد بطولي ..طفل يضرب مثالًا للأخوة بنقل أخته من الروضة بدراجته

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
مشهد بطولي ..طفل يضرب مثالًا للأخوة بنقل أخته من الروضة بدراجته
المواطن - فريق التحرير

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ضرب الطفل محمد بن يامن الرشيدي، من بريدة أروع الأمثلة في التضامن الأسري والإحساس بالمسؤولية بعدما بادر بنقل أخته ريم من الروضة إلى منزلهم بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وظهر محمد الرشيدي الذي لا يكاد يتجاوز الـ 10 سنوات، في مقطع فيديو متداول، وهو ينقل أخته من روضة ‏أم المؤمنين سودة بنت زمعة، في بريدة بمنطقة القصيم، بالدراجة الهوائية في عز الحر الشديد، ليتفاعل مع الفيديو رواد منصة “إكس” الذين أشادوا بهذا الموقف الأخوي اللطيف، خاصة أن الصغير بدا يكافح ليدفع الدراجة قدمًا.

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الطالب محمد بن يامن الرشيدي

مثال للأخوة والمسؤولية

وعلق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على الفيديو بالقول “لو سمحتم أرجو التواصل مع عائلتهم”.

وأضاف حساب يدعى هلالي صميم “أثر فيني المقطع.. الأخ نعمة وسند لأخته أسأل الله أن يحفظ لكل أخت أخوها والعكس”.

وقالت دنيا الأزهار “أكيد الباصات متوفرة والأهل مهتمون ولكن بعض الأطفال لديهم من الحب والألفة، ما يودُ به أن يشعر بالمسؤولية منذ الطفولة.. أسأل الله أن يحفظهما ويؤلف بينهما ويرزقهما التوفيق”.

فيما خشي البعض عليهما من درجات الحرارة الشديدة وخطر المركبات، فقالت سمحة العجمي “الله يحفظهم بس معلش وين الوالدين من الموضوع استهتار في أرواح أبرياء ممكن يروحون مشي مع عيالهم أو تاكسي أقل شي”.

تكريم من مدير التعليم بالقصيم

من جانبه، تفاعل المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم الاستاذ محمد بن سليمان الفريح مع الموقف وقدم تكريمًا خاصًا في مكتبه اليوم للطالب محمد بن يامن على الموقف الأخوي النبيل الذي يعكس ما تعيشه الأسرة والمجتمع من ترابط أسري وحب لطلب العلم.

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