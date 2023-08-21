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لقطات أثارت إعجاب الكثيرين

مشهد مؤثر لأخ يوصل أخته على دراجته بعد انتهاء دوامهما المدرسي

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ مساءً
مشهد مؤثر لأخ يوصل أخته على دراجته بعد انتهاء دوامهما المدرسي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول مشهدًا إنسانيًّا لطفل يقوم بتوصيل شقيقته على دراجة نارية بعد انتهاء دوامهم المدرسي.

تفاعل واسع

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وسط دعوات للأخ بأن يحميه ويحفظه، حيث قال المدون خالد محمد: الأخ سند لا يميل وإن مالت الحياة، كما أضاف فيصل: يا حبيبي الله يحفظه لها ويحفظها له هذا السند والعزوة.

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العودة للدراسة

وانطلق أمس العام الدراسي الجديد، إذ استقبلت معظم مدارس السعودية أبناءها من الطلاب والطالبات بالورود، والهدايا، وعبارات التشجيع لاستقبال عامهم الدراسي الجديد بكل أمل وطموح.

 

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