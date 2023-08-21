مصرع وإصابة 34 مشجع كرة قدم بانقلاب حافلة بالبرازيل الاتحاديون: خالد البلطان مطلبنا ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات عالية حول العالم مشهد مؤثر لأخ يوصل أخته على دراجته بعد انتهاء دوامهما المدرسي مصرع جندي فرنسي ثانٍ في العراق خلال أيام حريق يلتهم مركزًا ثقافيًا بإسطنبول موعد مباراة النصر ضد شباب الأهلي أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً مرتضى منصور مهدد بعقوبات جديدة في 7 قضايا “المواطن” توثق الأمطار الغزيرة على مكة المكرمة
وثق مقطع فيديو متداول مشهدًا إنسانيًّا لطفل يقوم بتوصيل شقيقته على دراجة نارية بعد انتهاء دوامهم المدرسي.
وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصة إكس، وسط دعوات للأخ بأن يحميه ويحفظه، حيث قال المدون خالد محمد: الأخ سند لا يميل وإن مالت الحياة، كما أضاف فيصل: يا حبيبي الله يحفظه لها ويحفظها له هذا السند والعزوة.
وانطلق أمس العام الدراسي الجديد، إذ استقبلت معظم مدارس السعودية أبناءها من الطلاب والطالبات بالورود، والهدايا، وعبارات التشجيع لاستقبال عامهم الدراسي الجديد بكل أمل وطموح.