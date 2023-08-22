مشهد مؤثر لطالب من الصم يركض فرحًا لمدير الأيتام بعد أول يوم دراسة

لم تسع الفرحة صدر طالب من ذوي الصم، بعد انتهاء يومه الدراسي الأول حيث عاد مسرعًا راكضًا نحو مدير الأيتام ليروي له تفاصيل يومه الأول في الصف.

فرحة عارمة

ورصدت لقطات منشرة بمنصة إكس فرحة الطالب العارمة الذي يحمل حقيبته على ظهره، ويركض إلى غرفة مدير إدارة دور الضيافة والرعاية الاجتماعية بجمعية البر بجدة عبدالرحمن بن ضيف الله الزهراني بذراعيه الممدودتين ليلقي نفسه في حضنه.

وأظهر الفيديو الزهراني وهو يضم الطالب، ويستمع لشرحه لما أخذه في يومه الأول بالمدرسة، كما قام بفتح حقيبة الطالب والاطلاع على مناهجه الدراسية.

دور الأيتام ببر جدة

وتحتضن دور الضيافة والرعاية الاجتماعية التابعة لجمعية البر، بمحافظة جدة، الأيتام واليتيمات منذ الصغر، من خلال دعمهم وتمكينهم ومساندتهم حتى يشتدَّ عودهم فيخوضوا دروب المستقبل كأي فرد في المجتمع يُسهم في البناء التنموي.

ويتلقى نزلاء ونزيلات الدور من الأيتام واليتيمات منذ تأسيس الجمعية قبل 40 عامًا، رعاية خاصة بدءًا بالسكن والرعاية التعليمية والنفسية والاجتماعية، فضلًا عن البرامج الترفيهية والثقافية والرحلات الداخلية والخارجية مع تقديم دورات متخصصة لبعض الحالات من تأهيل حرفي ومهني وتميز تعليمي، بجانب تنفيذ المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال رعاية الأيتام ومبادرة التأهيل والتدريب والتوظيف المهني.