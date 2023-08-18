مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية

وثق مقطع فيديو متداول لقطات مخيفة لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة ركاب أمريكية، الأمر الذي تسبب بهبوطها بشكل اضطراري.

وتظهر مشاهد الفيديو الذي تم تصويره من نافذة الطائرة أثناء طيرانها على ارتفاع عال من الأرض، خروج ألسنة اللهب من أسفل الجناح الجانبي الكبير للطائرة، وهو الجزء الذي يعلق عليه المحرك النفاث.

وكانت الطائرة متجهة من ولاية هيوستن إلى المكسيك، لكن بعد الحادثة، هبطت الطائرة اضطراريا بعد إقلاعها بوقت قصير.