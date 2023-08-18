Icon

الابتكار وريادة الأعمال على طاولة مباحثات السواحه مع قادة الاقتصاد Icon الفتح يتفوق على الأخدود بهدفين في الشوط الأول Icon قصة مؤثرة لفتاة تعود لمنزل والدها بعد وفاته بـ 12 عامًا Icon 3 ملايين دولار تعويضًا عن حبسه ظلمًا 19 عامًا Icon 3 لاعبين مرشحين لمغادرة الهلال بعد ضم ياسين بونو Icon مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية Icon 120 ألف طفل يعيشون تحت خط الفقر في بريطانيا Icon موعد مباريات الدوري السعودي غدًا Icon ظهور متحور جديد لـ كورونا BA.2.86 Icon بدء إجراءات نزع ملكية القصر الحديدي بالطائف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
تسبب بهبوطها بشكل اضطراري

مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
مشهد مرعب لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة أمريكية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات مخيفة لخروج ألسنة اللهب من محرك طائرة ركاب أمريكية، الأمر الذي تسبب بهبوطها بشكل اضطراري.

وتظهر مشاهد الفيديو الذي تم تصويره من نافذة الطائرة أثناء طيرانها على ارتفاع عال من الأرض، خروج ألسنة اللهب من أسفل الجناح الجانبي الكبير للطائرة، وهو الجزء الذي يعلق عليه المحرك النفاث.

قد يهمّك أيضاً
قريباً.. الدوري السعودي سيكون رقم واحد في العالم

قريباً.. الدوري السعودي سيكون رقم واحد في العالم

السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون

السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون

وكانت الطائرة متجهة من ولاية هيوستن إلى المكسيك، لكن بعد الحادثة، هبطت الطائرة اضطراريا بعد إقلاعها بوقت قصير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار