مشهد مهيب.. صواعق وبروق تضرب قمة جبل شدا بالباحة

وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى لضرب الصواعق والبروق أعلى قمة في جبل شدا الأعلى بمنطقة الباحة مساء أمس الاثنين.

صواعق تضرب جبل شدا

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية”، لحظة ضرب الصواعق لقمة جبل شدا بالباحة لتتفرع في السماء في مشهد مهيب يخطف القلوب، مع هطول أمطار غزيرة بالمنطقة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك، المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، ويستمر الطقس حارًا على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية.

كما توقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، القصيم وحائل.