مصادرة وإتلاف 89 كجم أغذية فاسدة بحفر الباطن

نفّذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، 1532 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط الصحيّة التي تضعها الأمانة لضمان سلامة المواد الغذائية، وتقديمها للمستهلكين بشكل آمن.

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن مصادرة وإتلاف 89 كيلو جرامًا من المواد الغذائية، و 22 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

معالجة التشوه البصري

من جانب آخر قامت أمانة حفر الباطن بأعمال صيانة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري شملت العديد من الشوارع الرئيسة في الأحياء السكنية واستبدال الأرصفة بطول 443 مترًا طوليًا، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلَّفات ورفع 5801 مترًا مكعبًا من الأنقاض، إضافة إلى تنسيق المسطحات الخضراء في الساحات والحدائق العامة، فيما أصدرت 49 رخصة وشهادة صحية.