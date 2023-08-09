مصدر دخل مميز لصناع المحتوى والصحفيين على إكس

تمثل وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا جديدًا لجني المال وتحقيق أرباح تضاهي الشركات التي تمتلك كيانات وعددًا كبيرًا من الموظفين والموارد، ومن بين تلك المنصات منصة إكس- تويتر سابقًا-.

مصدر دخل مميز

وفي هذا السياق، تساءل المستشار أيمن السعيدي عن المبلغ الذي سيحصل عليه الصحفي فابريزيو رومانو صاحب الأخبار الحصرية في سوق الانتقالات الكروية وأحد أكثر الحسابات تفاعلًا حاليًّا في إكس، مشيرًا إلى أن منصة إكس أصبحت مصدر دخل مميز فتح لصناع المحتوى والصحفيين بعيدًا عن المؤسسات الإعلامية العملاقة.

أرباح إكس

وفي يوم السبت الماضي، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن منحه أموالًا لبعض مشتركي إكس، ‏مشيرًا إلى أن المشتركين في خدمة إكس بريميوم بلو، فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة إكس.

وكتب عبر حسابه: لكي تكون مؤهلًا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركًا في خدمة إكس بريميوم بلو، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة إكس.

إكس بريميوم بلو

وخدمة إكس بريميوم بلو هي عبارة عن اشتراك مدفوع الاشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها العلامة الزرقاء، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.