مصرع جندي فرنسي ثانٍ في العراق خلال أيام

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لقي جندي فرنسي مصرعه في العراق أمس الأحد، وهو ثاني جندي فرنسي يلقى مصرعه منذ مطلع الأسبوع الجاري، وفقًا لما أعلنته الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين.
وبحسب الحكومة الفرنسية، لقي الجندي مصرعه خلال مشاركته في تدريبات القوات العراقية على مكافحة الإرهاب.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية، إن الجندي المتوفي هو نيكولا لاتورت، وأصيب خلال تدريب على القتال في المناطق الحضرية، وتم نقله بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى عسكري في أربيل حيث تأكدت وفاته.
ومن جانبه كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منشورًا عبر تطبيق إكس (تويتر سابقا)، إن الجندي الفرنسي نيكولا لاتروت خسر حياته خلال تأدية واجبه الوطني، دفاعًا عن قيم فرنسا العليا، وذلك بعد أيام من مصرع الرقيب بابتيست غوشو.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن مساء الجمعة، مصرع عسكري فرنسي بحادث سير في العراق حيث كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية.