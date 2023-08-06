مصرع وإصابة أكثر من 110 باكستانيين جراء خروج قطار عن القضبان

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لقي 30 شخصًا على الأقل، مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين، بعد أن خرج قطار عن القضبان فى جنوب شرق باكستان، وفقًا لما ذكرته قناة جيو نيوز التليفزيونية، اليوم الأحد.
وكانت 9 عربات سكة حديد، قد خرجت عن القضبان بالقرب من مدينة نوابشة في إقليم السند، على بعد حوالي 275 كيلومترًا من كراتشي.
وكشفت الشرطة الباكستانية أن التحقيق جارٍ، ولم يستبعد وزير السكك الحديدية والطيران في باكستان خواجة سعد رفيق وقوع “عمل تخريبي” أو عطل ميكانيكي.
وكانت وسائل الإعلام الباكستانية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن حصيلة ضحايا حادث خروج قطار عن مساره في باكستان ارتفعت إلى 28 قتيلا، وفي وقت سابق من اليوم.
ووقع حادث قطار مروع في باكستان، وأفادت وسائل إعلام تلفزيونية في باكستان بالحادث وهناك احتمالية زيادة أعداد الضحايا.