مصرع وإصابة 34 مشجع كرة قدم بانقلاب حافلة بالبرازيل

ذكر مسؤولون في الإطفاء بالبرازيل أن 7 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم ودخل 27 آخرون إلى المستشفى الأحد فى جنوب شرقي البرازيل، عندما فقد سائق السيطرة على حافلة تقل مشجعين لكرة القدم على طريق جبلي.

فقد الفرامل

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، وقع الحادث على طريق سريع بالقرب من بيلو هوريزونتي في ولاية ميناس جيرايس.

وكشف الركاب أن السائق صرخ قائلاً إنه فقد الفرامل قبل فترة وجيزة من فقدانه السيطرة على الحافلة، وفقًا لموقع جي 1.

كان أكثر من 40 مشجعًا لنادي كورينثيانز الواقع في ساو باولو على متن الحافلة، عائدين من مباراة الأمسية السابقة في بيلو هوريزونتي.

حافلة غير مسجلة

وأبلغ فرناندو فرويس، مسؤول في قسم الإطفاء في ميناس جيرايس، عن عدد الضحايا لكنه لم يذكر حالة أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى.

وذكرت الوكالة الوطنية للنقل البري في البرازيل في بيان أن الحافلة غير مسجلة وتفتقر إلى إذن لنقل الركاب بين مختلف الولايات.

وأرسلت أندية من مختلف أنحاء البرازيل، بالإضافة إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.