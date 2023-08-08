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معظم القتلى في الهجوم من التجار

مصرع 20 شخصًا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
مصرع 20 شخصًا في هجوم مسلح ببوركينا فاسو
المواطن - فريق التحرير

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قتل نحو 20 شخصًا جراء هجوم نفذه مسلحون في جنوب شرقي بوركينا فاسو، وفقًا لوكالة فرانس برس.

هجوم مسلح

ووقع الهجوم في إقليم الوسط الشرقي بالقرب من الحدود مع توغو.

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ومعظم القتلى في الهجوم من التجار، بينما قدر مصدر آخر عدد الضحايا بـ25 شخصًا، كما تحدث مصدر ثالث عن سقوط نحو 12 جريحًا.

وحسب بيانات منظمات غير حكومية، قتل في بوركينا فاسو أكثر من 16 ألف شخص من المدنيين والعسكريين وأفراد الشرطة في الهجمات الإرهابية، من بينهم أكثر من 5 آلاف منذ بداية العام الجاري.

وأسفرت الأزمة في البلاد وأعمال العنف عن نزوح أكثر من مليوني شخص داخل البلاد.

وعلى خلفية هجمات المتمردين المسلحين، شهدت بوركينا فاسو انقلابين عسكريين في عام 2022، حيث أسقط النقيب إبراهيم تراوري في سبتمبر 2022، المقدم بول هنري سانداوغو داميبا، الذي بدوره أطاح بالرئيس المنتخب الأخير حتى الآن، روك مارك كريستيان كابوريه، في يناير من العام ذاته.

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