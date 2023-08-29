مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية وسط روسيا

لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الثلاثاء، جراء تحطم مروحية من طراز “مي-8” في مقاطعة تشيلابينسك بمنطقة أورال وسط روسيا.

عطل فني

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر في خدمات الطوارئ أن القتلى هم أفراد الطاقم، وأن الحادث وقع بسبب عطل فني، حسب المعلومات الأولية.

تحليق تدريبي

فيما أشارت وكالة “تاس” إلى أن المروحية تابعة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية وكانت تقوم بتحليق تدريبي.

ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات على الأرض.