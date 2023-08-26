مايكروسوفت تبدأ التحقيق في شاشة الموت الزرقاء مصرع 9 أشخاص في حريق قطار بالهند بسبب كوب شاي كأس السوبر الإفريقي في الطائف 15 سبتمبر رسميًا خلال أسبوع.. ضبط 14529 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود انقلاب شاحنة تحمل سيارات فارهة على طريق سريع في بريطانيا أرقام مميزة تُزين الظهور الأول لـ أوتافيو مع النصر كريستيانو رونالدو يخطف نجومية الجولة الثالثة وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل المسار شعار مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس وفاة طلال سلمان .. الإعلامي البارز وناشر جريدة السفير اللبنانية
لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، إثر اندلاع حريق داخل عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند.
وأفاد المتحدث باسم مقاطعة مادوراي، سالي تابلاباتي أن عربة واحدة كانت متوقفة حجزتها شركة سياحية، حاول أحد ركابها تحضير الشاي وهو ما تسبب في اندلاع الحريق، مشيرًا إلى مصرع تسعة أشخاص بينهم ثلاث نساء، وأصيب تسعة آخرون بجروح.
وذكرت وسائل إعلام أن العربة كانت مفصولة عن قطارها ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو عندما اندلع الحريق قبيل الفجر، فيما تمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.