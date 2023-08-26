مصرع 9 أشخاص في حريق قطار بالهند بسبب كوب شاي

لقي تسعة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، إثر اندلاع حريق داخل عربة قطار كانت متوقفة في جنوب الهند.

حريق قطار هندي

وأفاد المتحدث باسم مقاطعة مادوراي، سالي تابلاباتي أن عربة واحدة كانت متوقفة حجزتها شركة سياحية، حاول أحد ركابها تحضير الشاي وهو ما تسبب في اندلاع الحريق، مشيرًا إلى مصرع تسعة أشخاص بينهم ثلاث نساء، وأصيب تسعة آخرون بجروح.

نجاة بعض الركاب

وذكرت وسائل إعلام أن العربة كانت مفصولة عن قطارها ومتوقفة في ساحة قطارات مادوراي بولاية تاميل نادو عندما اندلع الحريق قبيل الفجر، فيما تمكن بعض الركاب من النجاة في الوقت المناسب.