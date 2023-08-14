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عن النصف الاول للعام المالي 2023

مصرف الراجحي يصرف أرباحاً بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
مصرف الراجحي يصرف أرباحاً بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مصرف الراجحي، اليوم الاثنين، عن صرف أرباح نقدية بنسبة 11.5% بواقع 1.15 ريال للسهم.

وأوضح مصرف الراجحي أن الأرباح التي سيتم توزيعها تشمل النصف الأول للعام المالي 2023.

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مؤشر سوق الأسهم

وبالأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعًا 122.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11546.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 231 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 74 شركة على تراجع.

الأسهم الأكثر انخفاضاً

وكانت أسهم شركات سينومي ريتيل، وعذيب للاتصالات، ودار المعدات، والأبحاث والإعلام، والعربية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ملاذ للتأمين، وذيب، وطيبة، والعالمية، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.94%.

الأسهم الأكثر نشاطاً

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 17.93 نقطة ليقفل عند مستوى 23598.63 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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