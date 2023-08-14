Icon

القصيم القابضة تسجل صافي ربح 889.8 ألف ريال Icon إحباط ترويج وتهريب المخدرات في القصيم وجازان Icon أسرة سعودية تتعرض للسرقة في تركيا بحيلة منظمة Icon الراجحي ريت تعلن توزيع 19.42 مليون ريال أرباح Icon السديري يؤكد للفلسطينيين الدعم السعودي لمستقبل أكثر رخاءً وسلامًا Icon المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى Icon صرف 132 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي Icon القبض على مقيم لترويجه الشبو في حائل Icon مفتي البوسنة والهرسك لـ”المواطن”: نتواصل ونتكامل لنثبت القيم الإسلامية في عالمنا الإسلامي Icon مصري ينهي خلافاً بإشعال النيران في 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب خلافات نشبت بينهم

مصري ينهي خلافاً بإشعال النيران في 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٣ صباحاً
مصري ينهي خلافاً بإشعال النيران في 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت محافظة القاهرة جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على التخلص من حياة 3 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، وذلك بعدما أقدم على إشعال النار في شقتهم، بسبب خلافات نشبت بينهم.

استقبال البلاغ

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أنه تم استقبال بلاغ من الأهالي يفيد وجود حريق داخل شقة سكنية، وبالانتقال تم العثور على 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

قد يهمّك أيضاً
وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة

وقف صرف معاش الضمان عند رصد بيانات غير صحيحة

مفتي موريتانيا: جهود السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ملء الأسماع والأبصار

مفتي موريتانيا: جهود السعودية لخدمة الإسلام والمسلمين ملء الأسماع والأبصار

بنزين وحريق

وتابعت تحريات الجهات المختصة، أنه تم اكتشاف قيام شاب بسكب بنزين داخل شقة وأشعل النيران فيها؛ بسبب خلافات مع آخرين، وألقي القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي
غرائب

عضة برغوث تبتر أطراف رجل أمريكي

غرائب
الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول الرقمي للشركات
السعودية اليوم

الإنجاز السعودي لم يتوقف عند مؤشر التحول...

السعودية اليوم
برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة الميكنة الزراعية
أخبار رئيسية

برنامج ريف يوضح شروط الاستفادة من مبادرة...

أخبار رئيسية
النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية
آخر الاخبار

النصر والرجاء في مواجهة عربية بذكريات مونديالية

آخر الاخبار
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية
الرياضة

شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك...

الرياضة
5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص ملغي
السعودية اليوم

5000 ريال غرامة ممارسة النقل العام بترخيص...

السعودية اليوم
بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية
العالم

بوتين: روسيا قادرة على تعويض إفريقيا عن...

العالم