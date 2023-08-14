مصري ينهي خلافاً بإشعال النيران في 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين

شهدت محافظة القاهرة جريمة مروعة، حيث أقدم شاب على التخلص من حياة 3 أشخاص، وإصابة 9 آخرين، وذلك بعدما أقدم على إشعال النار في شقتهم، بسبب خلافات نشبت بينهم.

استقبال البلاغ

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أنه تم استقبال بلاغ من الأهالي يفيد وجود حريق داخل شقة سكنية، وبالانتقال تم العثور على 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

بنزين وحريق

وتابعت تحريات الجهات المختصة، أنه تم اكتشاف قيام شاب بسكب بنزين داخل شقة وأشعل النيران فيها؛ بسبب خلافات مع آخرين، وألقي القبض على المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.