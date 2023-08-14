مصري يوثق تجربته الأولى لقطار سار: أفضل من أوروبا بكثير

وثق المؤثر المصري عمر علام، الشهير بـ”بيق علام”، تجربته الأولى لقطار الخطوط الحديدية السعودية، مؤكدًا أنه أفضل من قطار أوروبا بكثير ويتمتع بمميزات عديدة.

وقال بيق علام في مقطع فيديو نشره بحسابه في تيك توك أنه حجز تذكرة للمجمعة بلغ سعرها 165 ريالًا درجة رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن صالة الركاب كأنها صالة مطار.

قطار الخطوط السعودية

وتابع علام جميع المأكولات والمشروبات مجانًا، مشيرًا إلى أنه عاش في أوروبا وقطار الخطوط السعودية أفضل بكثير من قطار أوروبا، كما أعرب عن فخره بوجود هذا القطار في المملكة.

رفاهية عالية

وأضاف أن الكرسي مزود بخدمات تتيح لصاحبه الحركة بارتياح، ومزود بمنفذ كهربي لوضع الشاحن الكهربائي، وكذلك مكان ينظف من خلاله الحذاء، وتقديم القهوة والتمر خلال الرحلة، ووجبة طعام قيمها علام بست درجات من 10 درجات.

تفاعل واسع

وعلق عدد كبير من متابعي الفيديو، حيث قال أنور بن علي: عز وفخر السعودية، بينما أضاف صاحب حساب يدعى دانك: أفضل تعامل وطيب وكرم في السعودية الله يرزقهم.

درجة الأعمال

تتضمن خدمات درجة الأعمال الدخول لصالة رجال الأعمال في جميع المحطات والاستفادة مجانًا من عدة خدمات تضم الضيافة ومطالعة الصحف والمجلات أو تصفح الإنترنت أو الاسترخاء قبيل استقلال القطار للانطلاق بالرحلة.

ويتم تقديم الضيافة العربية للتمر والقهوة إلى جانب المشروبات الأخرى عند ركوب القطار، وأثناء الرحلة يقدم مضيفو الرحلة خيارات متعددة من الوجبات الخفيفة والسندويشات إضافة إلى قائمة من المشروبات الساخنة والباردة.

وتتميز مقاعد درجة الأعمال بأنها رحبة، وبالإمكان تعديلها إلى 3 وضعيات إمالة، إلى جانب وجود طاولة (إما داخل تجويف مسند الذراع أو بالأمام في صفوف المقاعد المتقابلة) ووسادة رأس قابلة للتحريك.

وتشمل الخدمات المتميزة لدرجة الأعمال:

1- خدمة تنفيذية للتسجيل وإصدار بطاقات الصعود للقطار.

2- الخدمة السريعة للتفتيش الأمني قبل المغادرة.

3- أولوية المباشرة في الصعود والنزول من القطار.

4- شحن حقيبة بوزن 32 كجم.

5- حقيبة يدوية + حقيبة جهاز حاسب داخل القطار.

6- إنترنت مجاني (Wi-Fi) داخل القطار.

7- مقبس طاقة كهربائي ومنفذ (USB) في كل مقعد.

8- منطقة للصلاة في إحدى عربات درجة الأعمال على متن القطار.

الدرجة الاقتصادية:

وصفت “سار” عربات الدرجة الاقتصادية بأنها ذات مستوى عالٍ من الراحة بأسعار تحقق قيمة للمسافرين، ويتم تقديم الماء عند الصعود للقطار، مع تقديم هدايا “سار” للأطفال.

وذكرت أن مقاعد الدرجة الاقتصادية مريحة توفر بعض المرونة في إمالة ظهر المقعد إلى جانب وجود مقبس للكهرباء ومنفذ (USB).

وتشمل خدمات الدرجة الاقتصادية ما يلي:

1- إنترنت مجاني (Wi-Fi) داخل القطار.

2- شحن حقيبة بوزن 25 كجم.

3- حقيبة يدوية + حقيبة جهاز حاسب داخل القطار.

4- مقبس طاقة كهربائي ومنفذ (USB) في كل مقعد.

5- منطقة صلاة في إحدى عربات الدرجة السياحية على متن القطار.