مصري يوثق تجربته الأولى لقطار سار: أفضل من أوروبا بكثير

استهداف قوات حفظ السلام في مالي بهجومين مسلحين دخول السعوديات بسوق الأسهم سيزيد بعد ارتفاع مشاركتهن في سوق العمل سبحة بمليون و100 ألف ريال! رغم مرور عقود.. قينان: حتى الآن لم أعرف سبب إيقافي في الصحف السعودية إصابة حسان تمبكتي قد تعرقل انتقاله لـ الاتحاد محمد المري يتألق بالأغنية السعودية الله البادي شلالات وأجواء ساحرة في نيوم بعد يوم ممطر لقطات لإنقاذ مجموعة من الحيتان البيضاء النادرة فوز ثمين لـ مان يونايتد ضد وولفرهامبتون إيطالي حاول إنقاذ هاتفه فسقطا معًا من أعلى قمة جبلية
وثق المؤثر المصري عمر علام، الشهير بـ”بيق علام”، تجربته الأولى لقطار الخطوط الحديدية السعودية، مؤكدًا أنه أفضل من قطار أوروبا بكثير ويتمتع بمميزات عديدة.
وقال بيق علام في مقطع فيديو نشره بحسابه في تيك توك أنه حجز تذكرة للمجمعة بلغ سعرها 165 ريالًا درجة رجال الأعمال، مشيرًا إلى أن صالة الركاب كأنها صالة مطار.
وتابع علام جميع المأكولات والمشروبات مجانًا، مشيرًا إلى أنه عاش في أوروبا وقطار الخطوط السعودية أفضل بكثير من قطار أوروبا، كما أعرب عن فخره بوجود هذا القطار في المملكة.
وأضاف أن الكرسي مزود بخدمات تتيح لصاحبه الحركة بارتياح، ومزود بمنفذ كهربي لوضع الشاحن الكهربائي، وكذلك مكان ينظف من خلاله الحذاء، وتقديم القهوة والتمر خلال الرحلة، ووجبة طعام قيمها علام بست درجات من 10 درجات.
وعلق عدد كبير من متابعي الفيديو، حيث قال أنور بن علي: عز وفخر السعودية، بينما أضاف صاحب حساب يدعى دانك: أفضل تعامل وطيب وكرم في السعودية الله يرزقهم.
تتضمن خدمات درجة الأعمال الدخول لصالة رجال الأعمال في جميع المحطات والاستفادة مجانًا من عدة خدمات تضم الضيافة ومطالعة الصحف والمجلات أو تصفح الإنترنت أو الاسترخاء قبيل استقلال القطار للانطلاق بالرحلة.
ويتم تقديم الضيافة العربية للتمر والقهوة إلى جانب المشروبات الأخرى عند ركوب القطار، وأثناء الرحلة يقدم مضيفو الرحلة خيارات متعددة من الوجبات الخفيفة والسندويشات إضافة إلى قائمة من المشروبات الساخنة والباردة.
وتتميز مقاعد درجة الأعمال بأنها رحبة، وبالإمكان تعديلها إلى 3 وضعيات إمالة، إلى جانب وجود طاولة (إما داخل تجويف مسند الذراع أو بالأمام في صفوف المقاعد المتقابلة) ووسادة رأس قابلة للتحريك.
1- خدمة تنفيذية للتسجيل وإصدار بطاقات الصعود للقطار.
2- الخدمة السريعة للتفتيش الأمني قبل المغادرة.
3- أولوية المباشرة في الصعود والنزول من القطار.
4- شحن حقيبة بوزن 32 كجم.
5- حقيبة يدوية + حقيبة جهاز حاسب داخل القطار.
6- إنترنت مجاني (Wi-Fi) داخل القطار.
7- مقبس طاقة كهربائي ومنفذ (USB) في كل مقعد.
8- منطقة للصلاة في إحدى عربات درجة الأعمال على متن القطار.
وصفت “سار” عربات الدرجة الاقتصادية بأنها ذات مستوى عالٍ من الراحة بأسعار تحقق قيمة للمسافرين، ويتم تقديم الماء عند الصعود للقطار، مع تقديم هدايا “سار” للأطفال.
وذكرت أن مقاعد الدرجة الاقتصادية مريحة توفر بعض المرونة في إمالة ظهر المقعد إلى جانب وجود مقبس للكهرباء ومنفذ (USB).
وتشمل خدمات الدرجة الاقتصادية ما يلي:
1- إنترنت مجاني (Wi-Fi) داخل القطار.
2- شحن حقيبة بوزن 25 كجم.
3- حقيبة يدوية + حقيبة جهاز حاسب داخل القطار.
4- مقبس طاقة كهربائي ومنفذ (USB) في كل مقعد.
5- منطقة صلاة في إحدى عربات الدرجة السياحية على متن القطار.