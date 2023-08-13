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نقد وهجوم ودفاع عن البائع

مصري يُثير الجدال بعد طرحه آيفون 16 قبل الشركة الأمريكية

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٢ مساءً
مصري يُثير الجدال بعد طرحه آيفون 16 قبل الشركة الأمريكية
المواطن - خاص

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قبل أن تُفكر شركة آيفون الأمريكية في طرحه، لم يجد صاحب معرض هواتف مصري، حرجًا في نشر مقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي، ألمح فيه عن طرح جوالات تشبه آيفون 16 بأسعار تنافسية، تصل إلى 3500 جنيه مصري أي حوالي 350 ريالًا سعوديًّا.

نقد وسخرية

المقطع الذي كانت مدته 1.06 دقيقة، صاحبته تعليقات كثيرة، لا يخلو بعضها من خفة دم واضحة، غالبًا ما يتسم بها المصريون.

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وظهر البائع المصري في مقطع الفيديو، وهو يُفرغ محتويات كرتون كبير من الجوالات على الأرض، أمام متجره، وأمسك بأحدها الذي يشبه جوالات آيفون بكاميراته الأربعة، وبدأ يعرض مزايا الجوال من سعة تخزينية، تصل إلى 64 جيجا، ورامات 4 جيجا، فضلًا عن ألوان شاشته الناصعة، وأطلق البائع على الهاتف اسم “الصحة”، قبل أن يراهن على مميزاته الكثيرة.

وبلغت ثقة البائع المصري بأن أعلن أن هذا النوع من الجوالات تُباع حصريًّا في محلاته فقط، وأن العميل مهما بحث عنها، فلن يجدها سوى في متجره فقط، وبلغت الثقة بالبائع أن عقد مقارنة بين شاشة جواله ذي الـ3500 جنيه، وشاشة الجوال ذي الـ40 ألف جنيه-في إشارة إلى جوالات آيفون الأصلية- وقال: إن شاشة الجوال الأول أفضل وأدق بكثير.

وأثار مقطع الفيديو موجة تعليقات ساخرة على البائع، وأبدى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، اندهاشهم من جرأة البائع في عرض جوال بهذه القيمة، وهذه المميزات، وألمح أنه نسخة تشبه آيفون 16.

تفاعل واسع

وعلقت الناشطة غدى على الجوال الجديد، وقالت ساخرةً: إنه حصري آيفون بنظام أندرويد، فيما قال ناشط آخر، أطلق على نفسه “الأديب” ساخرًا: إن ضمان الجوال لين توصل بيتك ويخلص.

وقال المغرد ناصر هادي آل غثيان في تغريدته هذا اسمه “أندرفون”:  مش حتئدر تغمض عينيك.

وجاء المغرد أحمد بتعليق آخر، قال فيه ساخرًا: الناس اللي مستغربة ومندهشة التليفون مكتوب عليه تكنو بس.. إحنا أمة نكتب ولا نقرأ.

ورد عليه المغرد محمد سرحان قائلًا: آيفون!!.. وهوا بيقولك بص الشاشة، لوجو متجر تطبيقات جوجل باين، أول آيفون بنظام تشغيل أندرويد.

وفضل المغرد سعود الموسى: أن يدافع بقوة عن البائع المصري، وقال: في المشهد مصري يتغشمر أنه آيفون 16، والبعض الله يهديه خذها جد في الردود.. المصري فقط قالها كمجاز أنه آيفون 16 وليس جد.. أرجوكم اكتبوا بالحسنى وأحسنوا ولا تلمزوا أي أحد.

 

 

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