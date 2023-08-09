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بما يصل إلى 50- 100 مليار دولار سنويًّا

مصر والسعودية تستحوذان على سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
مصر والسعودية تستحوذان على سوق الهيدروجين الأخضر في أوروبا وآسيا
المواطن - فريق التحرير

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دعا رئيس مجلس إدارة شركة “هيدروجين مصر”، المهندس خالد نجيب، مصر والسعودية لوضع أسس سوق الهيدروجين في المنطقة، لضمان حصة سوقية مؤثرة في هذا القطاع الواعد، في ظل الاهتمام الأوروبي باستيراد الطاقة من القاهرة واعتماد آسيا على طاقة الرياض.

تكامل مصر والسعودية بأسواق الهيدروجين

وقال نجيب، في تصريحات خاصة لـصحيفة “الشرق الأوسط”: إن تكامل مصر والسعودية في أسواق الهيدروجين يضمن تقريبًا ثلث الحصة السوقية في السوق الأوروبية والآسيوية، بما يصل إلى 50 – 100 مليار دولار سنويًّا، خلال مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

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وفي عام 2020، تم تقييم سوق الهيدروجين العالمية بنحو 150 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 600 مليار دولار بحلول عام 2050. في حين قيمها رئيس “هيدروجين مصر” عند 200 إلى 300 مليار دولار حاليًّا.

البنية التحتية للطاقة المتجددة

يرى نجيب أن مصر تمتلك استدامة لإنتاج الطاقة المتجددة، من خلال الشمس والهواء، فضلًا عن البنية التحتية والموانئ والقرب الجغرافي من أوروبا والطاقة البشرية، مما يقلل من تكاليف إنتاج الهيدروجين، مشيرًا إلى أن أوروبا تحتاج سنويًّا إلى 20 مليون طن من الهيدروجين الأخضر، تستورد منها 10 ملايين طن على الأقل من خارج دول الاتحاد الأوروبي، وفق آخر الدراسات الأوروبية.

كما يرى أن السعودية تمتلك أيضًا الشمس والهواء، والبنية التحتية والموانئ والقرب الجغرافي من دول آسيا، بالإضافة إلى الوقود الأحفوري، الذي يعد مكونًا مهمًّا لإنتاج الهيدروجين، مما يجعلها العميل المفضل لآسيا لشراء الهيدروجين الأخضر.

أسواق الهيدروجين الناشئة

“وبالنظر إلى أن سوق الهيدروجين الأخضر، ناشئة وواعدة في الوقت نفسه، فإن تكامل دولتين بحجم مصر والسعودية في هذا القطاع، يضمن حصة مؤثرة في هذه السوق، ويعطي زخمًا للاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر”؛ وفق نجيب.

وقال: “إن التكامل بين الدولتين يقلل من أي تداعيات مستقبلية قد تطرأ نتيجة التغير المناخي”، غير أنه أشار في هذا الصدد، إلى عدم وجود مقاييس موحدة أو أب شرعي يحكم سوق الهيدروجين الأخضر حتى الآن، مثل منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” التي تنظم سوق النفط حول العالم، وهو ما “يستوجب التكامل بين مصر والسعودية من أجل تبني هذا القطاع الواعد في المنطقة”.

التكاتف بين مصر والسعودية

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “هيدروجين مصر”، إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن حوافز كبيرة لمن يستثمر في الطاقة المتجددة على أراضيها، وأوروبا خلصت دراساتها إلى أن السوق الأوروبية تحتاج إلى 10 ملايين طن هيدروجين أخضر وأمونيا خضراء بمواصفات محددة، وتساءل: “لماذا لا تضع مصر والسعودية السياسات والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج والتخزين، ومن هنا سيكون من حقهما المشاركة في التسعير”.

وأكد أن التكاتف بين مصر والسعودية يضمن أكبر حصة في سوق الهيدروجين الأخضر. وسيتكون محور طاقة جديد في 3 قارات، إفريقيا وآسيا وأوروبا، تقوده مصر والسعودية.

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