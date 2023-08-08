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تدفع الحكومة الألمانية ثلاثة آلاف يورو شهريًّا لها

مصففة شعر ميركل تثير غضب الألمان

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
مصففة شعر ميركل تثير غضب الألمان
المواطن - فريق التحرير

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تواصل الحكومة الألمانية دفع ثلاثة آلاف يورو شهريًّا لامرأة تصفف شعر المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وفقًا لما ذكرته صحيفة تاج شبيجل الألمانية.

تكلفة خدمات مصففة الشعر

وذكرت الصحيفة، أن تكلفة هذه الخدمات في العام الماضي بلغت 37780 يورو… وهذا العام، اضطرت الحكومة إلى إنفاق 17200 يورو حتى الآن. وهذا يعني أن حوالي 3000 يورو تنفق شهريًّا على مظهر المستشارة السابقة.

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كما يُدفع الأخصائي المرافق لميركل مقابل التذاكر والإقامة في الفنادق.

ووفقًا لوسائل إعلام ألمانية، تبلغ تكلفة خدمات مصفف شعر للمستشار الألماني أولاف شولتس 3100 يورو شهريًّا، فيما تنفق الدولة 7500 يورو على وزيرة الخارجية أنالينا بوربوك.

وتسببت هذه المعلومات في انتقادات من اتحاد دافعي الضرائب الذي اعتبر هذه النفقات غير مناسبة.

كما أثارت حقيقة أن مكتب المستشار دفع أكثر من نصف مليون يورو مقابل خدمات المصورين في عام 2022 غضبًا واسعًا.

توقعات بخسارة حزب أنجيلا ميركل بسبب الفضائح المالية  (2)
حزب ماركل

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