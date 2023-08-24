Icon

مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة Icon وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر Icon المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل Icon ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس Icon أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وأتربة على 7 مناطق Icon حوادث شبه يومية في تقاطعات المونسية Icon رؤية مذنب بالعين المجردة في غضون أسبوعين Icon كوريا الشمالية تفشل مجددًا في إطلاق القمر الصناعي للتجسس Icon أهالي الأحساء يشيعون 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين في حادث سير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أثناء رحلتها بين موسكو وسان بطرسبورغ

مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ صباحاً
مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تساؤلات كثيرة تُثار عن مصير مجموعة فاغنر Wagner بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين أثناء رحلتها بين موسكو وسان بطرسبورغ.

تحطم طائرة زعيم فاغنر

وتفصيلاً، أثار حادث تحطم طائرة ركاب في روسيا كان على متنها قائد مجموعة فاغنر Wagner يفغيني بريغوجين، تساؤلات بشأن مستقبل المجموعة خلال الفترة المقبلة، بالنظر للأحداث المتعاقبة التي مرّت بها مؤخرًا سواءً أزمة تمردها على السلطات الروسية في يونيو الماضي، أو تحطم طائرتها اليوم.

قد يهمّك أيضاً
جماهير الاتحاد تُطالب بحسم صفقة غريزمان

جماهير الاتحاد تُطالب بحسم صفقة غريزمان

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي

وكان الجدل مستمراً بشأن مستقبل المجموعة منذ أزمة التمرد الذي انتهى باتفاق بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ونص على مغادرة بريغوجين، قبل أن يلتقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً.

تفاصيل حادث الطائرة

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية “روسافياتسيا” أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة الطائرة التي تحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص، أثناء رحلة بين موسكو وسان بطرسيورغ، تقل 3 طيارين و7 ركاب.

مصرع بريغوجين وأوتكين

أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة “روسيا 24” وموقع “ريدوفكا” العسكري، مقتل زعيم فاغنر Wagner  يفغيني بريغوجين، والقائد البارز فيها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة.

وتعقيبا على الحادث، قال مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، إن حادث الطائرة ومصرع بريغوجين، سيكون له تداعيات واسعة على مستقبل مجموعة فاغنر خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بعملها في أوكرانيا وأفريقيا، وعلى مستوى قيادتها كذلك، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

فاغنر تواجه خطرًا كبيرًا في أوروبا

مصير مجموعة فاغنر Wagner

وحدد “وايتز” تلك التداعيات بالقول:

– إذا استمرت المجموعة، فسوف تصبح تحت سيطرة الحكومة الروسية، الأمر الذي سيجعلها أقل فعالية.

– وزارة الدفاع الروسية قد تستوعب فاغنر بالكامل أو تنشئ قوة بديلة تحل محلها.

– روسيا سوف تكافئ الولاء على الفعالية في قيادة المجموعة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم
الرياضة

موسى ماريغا: شكرًا جماهير الهلال ولن أنساكم

الرياضة
تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع الترفيه
السعودية اليوم

تأهيل 100 ألف متدرب للعمل في قطاع...

السعودية اليوم
غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار
السعودية اليوم

غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية...

السعودية اليوم
منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز التأكيد مع أي جهة أو شخص
السعودية اليوم

منصة أبشر: لا تشاركوا بيانات الدخول ورمز...

السعودية اليوم
بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة جدة
السعودية اليوم

بدء القبول في مسارات مبادرة تمم بجامعة...

السعودية اليوم
ظهور جديد لزعيم فاغنر
العالم

ظهور جديد لزعيم فاغنر

العالم
جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع للهلال
آخر الاخبار

جواو فيليكس يستعد لإجراء الفحص الطبي قبل...

آخر الاخبار
فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال
آخر الاخبار

فض الشراكة شعار مباراة الاتحاد ضد الهلال

آخر الاخبار