مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة

تساؤلات كثيرة تُثار عن مصير مجموعة فاغنر Wagner بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين أثناء رحلتها بين موسكو وسان بطرسبورغ.

تحطم طائرة زعيم فاغنر

وتفصيلاً، أثار حادث تحطم طائرة ركاب في روسيا كان على متنها قائد مجموعة فاغنر Wagner يفغيني بريغوجين، تساؤلات بشأن مستقبل المجموعة خلال الفترة المقبلة، بالنظر للأحداث المتعاقبة التي مرّت بها مؤخرًا سواءً أزمة تمردها على السلطات الروسية في يونيو الماضي، أو تحطم طائرتها اليوم.

وكان الجدل مستمراً بشأن مستقبل المجموعة منذ أزمة التمرد الذي انتهى باتفاق بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ونص على مغادرة بريغوجين، قبل أن يلتقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً.

تفاصيل حادث الطائرة

ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية “روسافياتسيا” أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة الطائرة التي تحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص، أثناء رحلة بين موسكو وسان بطرسيورغ، تقل 3 طيارين و7 ركاب.

مصرع بريغوجين وأوتكين

أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة “روسيا 24” وموقع “ريدوفكا” العسكري، مقتل زعيم فاغنر Wagner يفغيني بريغوجين، والقائد البارز فيها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة.

وتعقيبا على الحادث، قال مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، إن حادث الطائرة ومصرع بريغوجين، سيكون له تداعيات واسعة على مستقبل مجموعة فاغنر خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بعملها في أوكرانيا وأفريقيا، وعلى مستوى قيادتها كذلك، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.

مصير مجموعة فاغنر Wagner

وحدد “وايتز” تلك التداعيات بالقول:

– إذا استمرت المجموعة، فسوف تصبح تحت سيطرة الحكومة الروسية، الأمر الذي سيجعلها أقل فعالية.

– وزارة الدفاع الروسية قد تستوعب فاغنر بالكامل أو تنشئ قوة بديلة تحل محلها.

– روسيا سوف تكافئ الولاء على الفعالية في قيادة المجموعة.