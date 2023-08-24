مصير فاغنر بعد مقتل زعيمها بريغوجين في تحطم الطائرة وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر المعلم شمعة تضيء طريق العلم للطلاب ويصنع الأمل ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.2 ريال أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الخميس أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول وأتربة على 7 مناطق حوادث شبه يومية في تقاطعات المونسية رؤية مذنب بالعين المجردة في غضون أسبوعين كوريا الشمالية تفشل مجددًا في إطلاق القمر الصناعي للتجسس أهالي الأحساء يشيعون 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين في حادث سير
تساؤلات كثيرة تُثار عن مصير مجموعة فاغنر Wagner بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين أثناء رحلتها بين موسكو وسان بطرسبورغ.
وتفصيلاً، أثار حادث تحطم طائرة ركاب في روسيا كان على متنها قائد مجموعة فاغنر Wagner يفغيني بريغوجين، تساؤلات بشأن مستقبل المجموعة خلال الفترة المقبلة، بالنظر للأحداث المتعاقبة التي مرّت بها مؤخرًا سواءً أزمة تمردها على السلطات الروسية في يونيو الماضي، أو تحطم طائرتها اليوم.
وكان الجدل مستمراً بشأن مستقبل المجموعة منذ أزمة التمرد الذي انتهى باتفاق بعد وساطة من رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ونص على مغادرة بريغوجين، قبل أن يلتقيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحقاً.
ونقلت وكالات ريا نوفوستي وتاس وإنترفاكس عن وكالة النقل الجوي الروسية “روسافياتسيا” أنّ اسم يفغيني بريغوجين ورد على قائمة الطائرة التي تحطّمت وقضى كل من كان على متنها وعددهم عشرة أشخاص، أثناء رحلة بين موسكو وسان بطرسيورغ، تقل 3 طيارين و7 ركاب.
أكدت وسائل إعلام روسية رسمية، منها قناة “روسيا 24” وموقع “ريدوفكا” العسكري، مقتل زعيم فاغنر Wagner يفغيني بريغوجين، والقائد البارز فيها ديميتري أوتكين، في حادث تحطم الطارئة.
وتعقيبا على الحادث، قال مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هدسون، ريتشارد وايتز، إن حادث الطائرة ومصرع بريغوجين، سيكون له تداعيات واسعة على مستقبل مجموعة فاغنر خلال الفترة المقبلة، خاصة ما يتعلق بعملها في أوكرانيا وأفريقيا، وعلى مستوى قيادتها كذلك، وفقا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وحدد “وايتز” تلك التداعيات بالقول:
– إذا استمرت المجموعة، فسوف تصبح تحت سيطرة الحكومة الروسية، الأمر الذي سيجعلها أقل فعالية.
– وزارة الدفاع الروسية قد تستوعب فاغنر بالكامل أو تنشئ قوة بديلة تحل محلها.
– روسيا سوف تكافئ الولاء على الفعالية في قيادة المجموعة.
لحظة تحطم الطائرة الخاصة التي كان على متنها على متنها قائد مجموعة #فاغنر #يفغيني_بريغوجين #شاهد_سكاي pic.twitter.com/V3QZUIdXdA
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) August 23, 2023