مضيفة طيران تكشف لغز سقوط طائرة قائد فاغنر

كشفت تصريحات أسرة مضيفة طائرة يفيغني بريغوجين الحسناء، كريستينا راسبوبوفا، سيناريو جديدًا حول احتمالية كيفية مصرع قائد فاغنر وأسباب انفجار طائرته في سماء موسكو.

سبب سقوط الطائرة

ونشرت مضيفة الطيران الوحيدة على متن الرحلة كريستينا راسبوبوفا على حسابها في منصة “إكس” صورة لوجبتها الأخيرة قبل صعود الطائرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن المضيفة أبلغت أفراد عائلتها بأن طائرة قائد فاغنر تأخرت بسبب فحص فني وإصلاحات لم يكشف عنها.

تفاصيل ما قبل السقوط

ولم يكن بريغوجين وحده على متن طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز “إمبراير 135″، بل كان معه 6 من مرافقيه بمن فيهم مساعده ديمتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص وهم الطيار ومساعده والمضيفة، وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.

وكانت طائرة “Embraer Legacy” خضعت لعمليات صيانة على مدى 10 أيام سبقت رحلتها الأخيرة، وعشية الحادث، طار مساعد ربان الطائرة رستم كريموف لاستقلال الطائرة بعد الصيانة والعودة بها إلى سان بطرسبورغ، وذلك مع مجموعة من الركاب، من بينهم بريغوجين وديمتري أوتكين، مؤسس فاغنر.

زرع متفجرات

أوضحت المصادر: “لا يمكن استبعاد زرع المتفجرات على متن الطائرة في موقف الإصلاح”، مبرزة أن هناك “فرضية زرع العبوة الناسفة ضمن حجرة إحدى عجلات الهبوط قائمة”.

وقالت إن “المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارًا وقع في إحدى العجلات في الهواء، مما أسفر عن سقوط أحد أجنحة الطائرة”.

وتابعت: “نتيجة الانفجار وانخفاض الضغط غاب جميع من كانوا على متن الطائرة عن وعيهم بشكل فوري، مما منع الطاقم من الإبلاغ عن حالة الطوارئ”.