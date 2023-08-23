مطار الملك خالد يستعد لاستقبال التوأم السيامي التنزاني

من المقرر أن تصل طائرة الإخلاء الطبي إلى الرياض التي تحمل على متنها التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين” تمهيدًا لإجراء عملية جراحية لفصلهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية.

وصول التوأم السيامي التنزاني

وقال مراسل قناة “الإخبارية”، إنه من المقرر أن تصل طائرة الإخلاء الطبي السعودي من مطار دار السلام إلى الرياض التي تحمل على متنها التوأم السيامي التنزاني “حسن وحسين”.

وأضاف أنه خلال ساعة تقريبًا ستحط الطائرة في مطار الملك خالد الدولي، وعلى متنها التوأم السيامي التنزاني والفريق الطبي السعودي استعدادًا لإجراء عملية فصلهما تنفيذًا للأمر الملكي الكريم.

إجراء الفحوصات

وفور وصولهما إلى مطار الملك خالد، سيتم توجيههما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في وزارة الحرس الوطني، حيث سيكون هناك فريق طبي متكامل لإجراء الفحوصات اللازمة للوقوف على الحالة الصحية للتوأم السيامي، وعقب ذلك سيقرر الفريق ماهية الآلية لتنفيذ عملية الفصل.