مطالبات بمعبر مشاة في سوق حفر الباطن الداخلي

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ناشد عدد من رواد السوق الداخلي في حفر الباطن الجهات المعنية وضع معبر مشاة للطريق المؤدي للسوق الداخلي الذي يقع على جنباته عدد كبير من المحالّ التجارية والبنوك إضافة إلى أنه مدخل إلى عدة أحياء في المحافظة.
وذكر عبد الله الدهمشي أن الطريق يشكل خطورة على المارة بسبب عدم وجود معبر للمشاة أو حتى لوحات إرشادية لتنبيه السائقين بضرورة التهدئة ، مشيرًا إلى أن السوق يرتاده عددٌ كبيرٌ من الأهالي بشكل يومي.
فيما طالب يوسف الشمري الجهات المعنية بوضع نقاط تهدئة للطريق خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من مراجعي البنوك تقع على هذا الطريق.
وأوضح إبراهيم الحربي أن هناك تهورًا من بعض السائقين خصوصاً من هم يريدون اللحاق بالإشارة قبل إغلاقها وان الطريق يعتبر مدخل رئيسي به للمنطقة المركزية التي يتنوع بها الأسواق وتشهد إقبالًا مستمرًا من سكان المحافظة وخارجها.