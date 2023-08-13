مطلب بإضافة العواصف الغبارية لتحويلات الدراسة عن بعد

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علق أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ عبدالله المسند، على الحالات التي تم اعتمادها لتحويل الدراسة من حضورية إلى نظام التعليم عن بُعد حال حدوثها، بدءًا من العام الدراسي القادم.
وتشمل تلك الحالات 9 حالات، وهي: الأمطار الغزيرة، الأمراض المعدية، الزيارات الرسمية التي تستضيفها السعودية، الأحداث العالمية، الأعمال التطويرية التي تطرأ على المبنى المدرسي، انقطاع التيار الكهربائي، عدم توفر المياه بالمبنى المدرسي؛ وليوم واحد، احتراق المبنى المدرسي، انهيار جزء من المبنى المدرسي.
وقال المسند في منشور عبر منصة إكس: إن ذلك قرار رائع، ولكن بقيت حالة جوية خطرة ومؤذية وهي: العواصف الغبارية الشديدة والكثيفة.