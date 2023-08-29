مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي

باتت مياه الشرب المقدمة في المطاعم والمقاهي ميزانية جديدة على الفاتورة بجانب الطلب الأساسي الذي تذهب من أجله الأسرة إلى تلك المطاعم المقاهي، فقارورة مياه محلية لا يتجاوز سعرها نصف ريال تباع بـ 20 ريالًا!!

عبوة مياه مجانية

وفي هذا السياق، اقترح أستاذ مشارك في قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، وضع اشتراطات تلزم المطاعم على توفير مياه مجانية، ومن يرغب بشراء مياه مستوردة فله ذلك كخيار إضافي.

وأضاف في تغريدة بحسابه في منصة إكس: أعتقد كارتون ماء فيه 50 حبة صغيرة بسعر 10 ريالات وكل المطلوب توفير قارورة حجم صغير بشكل إلزامي، ومن يرغب بالماء المستورد فله ذلك ولكن لا تلزمني على دفع 20 ريالًا عشان ماء…!!!

بعض المطاعم لا تقدم سوى المستورد

وعلق فيصل الهجرس على مقترح الزامل قائلًا: كلامك منطقي يا دكتور لكن الماء المجاني بيكون من الصنبور، هل بيكون صالح للشرب؟ معظم المقاهي الآن يقدمون الماء مجانًا ولك الخيار إذا ترغب بالشراء، مصدر ربح غير طبيعي.

وتابع الهجرس: بعض المطاعم يأتي بمستورد عشان يحسب بـ 30 ريالًا، وفي حركة يعملها البعض يحضر الماء ويفتح العلبة دون أخذ الإذن، يعني الـ30 لبستك لبستك.

وزارة التجارة

وتبذل وزارة التجارة جهودًا حثيثة لضبط قطاع المقاهي والمطاعم، وتقوم بجولات رقابية في شتى مناطق المملكة لضبط المخالفين وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة؛ حرصًا على المستهلكين.