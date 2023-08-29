Icon

إجلاء 700 أسرة فلبينية عن منازلها بسبب إعصار ساولا Icon انضمام السعودية لتحالف عالمي لإنتاج طائرات مقاتلة متطورة Icon الذكاء الاصطناعي مصيبة حلت على زمننا آخر ضحاياها مصطفى الآغا! Icon دعم الوقود في السعودية الأعلى بين اقتصادات مجموعة العشرين Icon إجلاء أكثر من 6 آلاف روسي بسبب الفيضانات Icon استطلاع للرأي الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن عمر الرئيس المقبل Icon التزموا بمدة صلاحية تأشيرة العمرة 90 يومًا Icon حقيقة وجود أزمة لـ مساعدين مانشيني بسبب بند الـ 183 يومًا Icon اعتقال محتال عراقي يرمي نفسه أمام السيارات ويبتزها Icon القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المياه المستوردة خيار إضافي

مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي

الثلاثاء ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ صباحاً
مطلب بتقديم مياه الشرب مجانًا في المطاعم والمقاهي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

باتت مياه الشرب المقدمة في المطاعم والمقاهي ميزانية جديدة على الفاتورة بجانب الطلب الأساسي الذي تذهب من أجله الأسرة إلى تلك المطاعم المقاهي، فقارورة مياه محلية لا يتجاوز سعرها نصف ريال تباع بـ 20 ريالًا!!

عبوة مياه مجانية

وفي هذا السياق، اقترح أستاذ مشارك في قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، وضع اشتراطات تلزم المطاعم على توفير مياه مجانية، ومن يرغب بشراء مياه مستوردة فله ذلك كخيار إضافي.

قد يهمّك أيضاً
الدمام تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

الدمام تسجل الأعلى حرارة اليوم بـ 49 مئوية

القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة

القبض على شخصين بالمدينة المنورة روجا حشيشًا وأقراصًا مخدرة

وأضاف في تغريدة بحسابه في منصة إكس: أعتقد كارتون ماء فيه 50 حبة صغيرة بسعر 10 ريالات وكل المطلوب توفير قارورة حجم صغير بشكل إلزامي، ومن يرغب بالماء المستورد فله ذلك ولكن لا تلزمني على دفع 20 ريالًا عشان ماء…!!!

بعض المطاعم لا تقدم سوى المستورد

وعلق فيصل الهجرس على مقترح الزامل قائلًا: كلامك منطقي يا دكتور لكن الماء المجاني بيكون من الصنبور، هل بيكون صالح للشرب؟ معظم المقاهي الآن يقدمون الماء مجانًا ولك الخيار إذا ترغب بالشراء، مصدر ربح غير طبيعي.

وتابع الهجرس: بعض المطاعم يأتي بمستورد عشان يحسب بـ 30 ريالًا، وفي حركة يعملها البعض يحضر الماء ويفتح العلبة دون أخذ الإذن، يعني الـ30 لبستك لبستك.

وزارة التجارة

وتبذل وزارة التجارة جهودًا حثيثة لضبط قطاع المقاهي والمطاعم، وتقوم بجولات رقابية في شتى مناطق المملكة لضبط المخالفين وإغلاق المنشآت المخالفة للأنظمة؛ حرصًا على المستهلكين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية
العالم

لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات...

العالم
القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض
أخبار أمنية

القبض على مقيم لترويجه الشبو المخدر بالرياض

أخبار أمنية
لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق منزل بالرياض
أخبار رئيسية

لقطات حية لإنقاذ شخص احتجز في حريق...

أخبار رئيسية
سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة بالتشيك
غرائب

سقوط 8 أطفال جراء انهيار برج مراقبة...

غرائب
حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن
الرياضة

حكام مواجهات اليوم بـ دوري روشن

الرياضة
بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في سقف المبنى المنهار اليوم
أخبار رئيسية

بلدية حبونا: سبق رصد ملاحظة هبوط في...

أخبار رئيسية
لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار يضرب الصين
العالم

لقطات لاقتلاع الأشجار والمنازل في أقوى إعصار...

العالم
العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق محطة الكهرباء بالبصرة
العالم

العراق يغرق في ظلام دامس بعد حريق...

العالم