معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم الاثنين، إصدار عقوبة على إحدى المتقدمات لاختبار الزمالة، للدورة الثالثة لعام 2022.

تصوير أسئلة الاختبار

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إن المتقدمة حاولت تصوير أسئلة الاختبار، مما نتج عنه ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في لائحة مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها.

العقوبات المقررة

وكشفت الهيئة أن العقوبات التي سيتم فرضها بحق المتقدمة هي:

ـ اعتبارها راسبة في الاختبار.

ـ إلغاء نتائج المتقدمة في اختبارات الزمالة السابقة (إن وجدت).

ـ الحرمان من التقدم لدخول الاختبارات المهنية لمدة 5 دورات متتالية.

مخالفات الاختبارات

ونوهت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إلى ضرورة الاطلاع على مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها من خلال الرابط.