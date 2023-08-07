إنتر ميامي يقلب الطاولة على دالاس ويخطف التأهل ضبط مواطن ومخالف لنظام الحدود لترويجهما المخدرات بجازان معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة إحباط تهريب 30 كيلو من القات بالدائر عروض ديزني على الجليد تستقبل زوار بوليفارد رياض سيتي وكيل محمد صلاح يحسم موقفه من عرض الاتحاد الإذاعة والتلفزيون تدشن أكاديمية التدريب وتطلق تقنية البث الإذاعي الرقمي “+DAB” بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يُطلق مبادرة “تمويلك بيومين” إشادة عالمية بمحادثات جدة بعد موافقة أوكرانيا على مناقشة السلام دون شرط الإطاحة بـ 4 إثيوبيين لترويجهم الحشيش بجازان
أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، اليوم الاثنين، إصدار عقوبة على إحدى المتقدمات لاختبار الزمالة، للدورة الثالثة لعام 2022.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” إن المتقدمة حاولت تصوير أسئلة الاختبار، مما نتج عنه ارتكاب إحدى المخالفات الواردة في لائحة مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها.
وكشفت الهيئة أن العقوبات التي سيتم فرضها بحق المتقدمة هي:
ـ اعتبارها راسبة في الاختبار.
ـ إلغاء نتائج المتقدمة في اختبارات الزمالة السابقة (إن وجدت).
ـ الحرمان من التقدم لدخول الاختبارات المهنية لمدة 5 دورات متتالية.
ونوهت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إلى ضرورة الاطلاع على مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها من خلال الرابط.
تُعلن هيئة #المراجعين_والمحاسبين عن إصدار عقوبة بحق أحد المتقدمين لاختبار الزمالة، وذلك على أثر ارتكاب أحد المخالفات الواردة في لائحة مخالفات الاختبارات المهنية.
وتنوه الهيئة بضرورة الاطلاع على مخالفات الاختبارات المهنية للهيئة والإجراءات المتعلقة بها:https://t.co/KRXFFQrChy pic.twitter.com/UMuRdr2jZ5
— الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (@socpa_ksa) August 7, 2023