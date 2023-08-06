معاناة نونو سانتو مستمرة ضد الهلال

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فشل مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، في تحقيق الفوز أمام الهلال للمرة الرابعة، ليودع بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.
ولعب الاتحاد ضد الهلال، بالأمس على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وتُعد هذه المباراة الرابعة التي يقودها نونو سانتو ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث واجهه مرتين في دوري روشن السعودي، خسر الأولى بهدف دون رد، وتعادل إيجابيًا بنتيجة 1\1 في المواجهة الثانية.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة نونو سانتو ضد الهلال، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وخسر العميد بهدف دون رد؛ سجله أحمد حجازي بالخطأ في مرماه.
وتمكن المدرب البرتغالي من قيادة الاتحاد لتحقيق الفوز على جميع الأندية التي لعب ضدها سواء ذهابًا أو إيابًا أو كلاهما معًا باستثناء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، كما أنه تلقى 4 هزائم، 3 منها ضد الأزرق.
وقاد نونو سانتو، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 39 مباراة بجميع البطولات، نجح في تحقيق الفوز 29 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر 4 لقاءات، وتوج بلقبي دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي.