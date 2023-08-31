معرض البناء وإستراتيجية الـ3 سنوات القادمة أبرز محاور اجتماع غرفة تبوك

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عقدت الغرفة التجارية- اليوم- اجتماعًا مع إعلاميي تبوك، واستعرض فيه أمين عام الغرفة المهندس ناظر الحكمي أساس إستراتيجية الغرفة 2023- 2026 وما تضمنته من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف أساسية، كما تم توضيح المراحل القادمة لاستكمال الإستراتيجية واعتمادها، ومن أهمها المرحلة الحالية وهي مرحلة إشراك المعنيين والتشاور مع الشركاء الإستراتيجيين في منظومة الأعمال والجهات الحكومية وأخذ تطلعاتهم وتوصياتهم بعين الاعتبار بما يحقق ويرسخ التنمية المستدامة لاقتصاد منطقة تبوك وأعمالها واستثماراتها.
كما تناول الاجتماع خطة معرض تبوك للبناء، والذي سينعقد في مركز الأمير سلطان الحضاري من 3 إلى 6 سبتمبر 2023، برعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، وبرعاية تنظيمية من غرفة تبوك، وما يتضمنه المعرض من ورش عمل وفعاليات ولقاءات مصاحبة، وتدشين المركز الإعلامي ومركز الإحصاء والمعلومات للمعرض بما يخدم منظومة البناء والمستثمرين وجميع المعنيين في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع أكد الحضور الكبير من جميع الجهات بأن الإعلاميين من أهم الشركاء الإستراتيجيين لمجتمع الأعمال والتنمية في منطقة تبوك ومن أكبر الداعمين لحراكها التنموي والاقتصادي.