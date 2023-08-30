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تم العثور عليه في ولاية ميسيسيبي

معركة ضارية مع تمساح ضخم حطم الرقم القياسي

الأربعاء ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
معركة ضارية مع تمساح ضخم حطم الرقم القياسي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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استطاع مجموعة من الصيادين اصطياد أطول تمساح على الإطلاق، حيث تم العثور عليه في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، حيث يبلغ طوله أكثر من 4.3 متر ما يعادل 14 قدمًا و3 بوصات، ويزن 364 كجم.

أكبر تمساح بالولاية الأمريكية

وقالت إدارة الحياة البرية المحلية في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، إن التمساح تم صيده في نهر يازو وأن طوله سجل رقمًا قياسيًا بالنسبة لحجم التماسيح التي تم اصطيادها في الولاية الأمريكية.

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وقال وودز لصحيفة “كلاريون ليدجر”: “قد كان الأمر مرهقاً للغاية، مع محاولات التمساح للهروب، واستطعنا في النهاية قتله واصطياده”.

موسم صيد التماسيح

وتم اصطياد الحيوان في عطلة نهاية الأسبوع، تزامنًا مع بداية موسم الصيد في ولاية ميسيسيبي، وهي فترة مدتها 10 أيام يمكن خلالها لحاملي التصاريح اصطياد عدد محدد من التماسيح في كل منطقة.

وقُتل حوالي 776 تمساحًا خلال موسم 2021، وفقًا لمنظمة الحياة البرية ومصائد الأسماك والمتنزهات في ولاية ميسيسيبي، وتم القبض على 1581 آخرين وإطلاق سراحهم.

تعد ولاية ميسيسيبي موطنًا لآلاف من التماسيح، التي على الأرجح تتجنب عادةً البشر، إلا أنها تتجول أحيانًا في أماكن مثل الخنادق والساحات الخلفية وحمامات السباحة وحتى المباني.

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