Icon

ممرضة بريطانية تقتل 7 رضَّع بحقنة هواء Icon تفكيك شبكة دولية لتهريب وترويج المخدرات بالجزائر Icon شاب يغلي الشاي في قارورة مياه بلاستيكية! Icon الاتفاق يفقد هندرسون وسنوسي الهوساوي ضد الحزم Icon تشكيل النصر ضد التعاون Icon نيمار يصل الرياض Icon معلم يقنع والده للالتحاق بمحو الأمية Icon الإسعاف الجوي ينقذ 1200 حالة بالرياض في وقت قياسي Icon مياه السدود المغربية تتراجع بسبب ارتفاع درجات الحرارة Icon وسائل إعلام محلية وعالمية تنتظر وصول نيمار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أراد أن يرد له الجميل لتعليمه

معلم يقنع والده للالتحاق بمحو الأمية

الجمعة ١٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٧ مساءً
معلم يقنع والده للالتحاق بمحو الأمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن أحد المعلمين في فصول محو الأمية من إقناع والده بالتسجيل فيها، ليوثق بذلك أبهى صور البر بالوالدين من خلاله رد الجميل لوالده الذي علمه وكان له الفضل في أن يصبح معلمًا.

وأوضح المعلم بندر الحويطي في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية” رد فعل والده حيث كان حريصًا ومهتمًّا بذلك لاسيما بعدما علم أن ابنه يقوم بالتدريس في هذه الفصول.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مخالفين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر بجدة

القبض على مخالفين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر بجدة

إصابة 9 ونجاة رضيع جراء اقتحام سيارة لخيمة على ساحل ويلز

إصابة 9 ونجاة رضيع جراء اقتحام سيارة لخيمة على ساحل ويلز

وأضاف أن والده حرص على الحضور للمدرسة والتسجيل فيها بنفسه، لافتًا إلى شعوره بالسعادة لأنه وجد في ذلك صورة من صور البر بالوالدين ورد الجميل لوالده الذي يعتبره معلمه الأول حيث كان له الفضل في أن يصبح معلمًا.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية
السعودية اليوم

وزير الخارجية الإيراني يبدأ زيارة إلى السعودية

السعودية اليوم
المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل
الرياضة

المنتخب السعودي يُعسكر في نيوكاسل سبتمبر المقبل

الرياضة
مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة بعسير
السعودية اليوم

مشاهد مذهلة للطبيعة البكر في مركز القحمة...

السعودية اليوم
فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: الرغبة صادقة وجدية لتعزيز...

أخبار رئيسية
إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان
أخبار أمنية

إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بالرياض وجازان

أخبار أمنية
موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات يستغلون أبناءهم لكسب المال
آخر الاخبار

موضة رائجة على تيك توك.. آباء وأمهات...

آخر الاخبار
المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية
السعودية اليوم

المواصفات الجديدة لمظلات السيارات داخل حد الملكية

السعودية اليوم
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
آخر الاخبار

الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

آخر الاخبار