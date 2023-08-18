معلم يقنع والده للالتحاق بمحو الأمية

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تمكن أحد المعلمين في فصول محو الأمية من إقناع والده بالتسجيل فيها، ليوثق بذلك أبهى صور البر بالوالدين من خلاله رد الجميل لوالده الذي علمه وكان له الفضل في أن يصبح معلمًا.
وأوضح المعلم بندر الحويطي في مداخلة هاتفية مع “قناة الإخبارية” رد فعل والده حيث كان حريصًا ومهتمًّا بذلك لاسيما بعدما علم أن ابنه يقوم بالتدريس في هذه الفصول.
وأضاف أن والده حرص على الحضور للمدرسة والتسجيل فيها بنفسه، لافتًا إلى شعوره بالسعادة لأنه وجد في ذلك صورة من صور البر بالوالدين ورد الجميل لوالده الذي يعتبره معلمه الأول حيث كان له الفضل في أن يصبح معلمًا.
فيديو | معلم ينجح في إقناع والده للالتحاق بمراكز محو الأمية..
المعلم بندر الحويطي: أدرس والدي بنفس الفصل واعتبر ذلك من صور البر والإحسان #برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/QVvseJWG2s
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 18, 2023