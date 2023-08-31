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الطلاب أعربوا عن سعادتهم بالفكرة

معلم يهدي طلابه سيارة آيس كريم داخل المدرسة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٩ مساءً
معلم يهدي طلابه سيارة آيس كريم داخل المدرسة
المواطن - فريق التحرير

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فاجأ معلم طلابه بسيارة آيس كريم، هدية لهم داخل المدرسة، وسط سعادة غامرة من الطلاب، بالتزامن مع الأجواء الحارة التي تشهدها معظم مناطق السعودية.

سيارة آيس كريم

وبين مقطع الفيديو الذي نشره المعلم عبر منصة إكس، لحظة دخول سيارة الآيس كريم إلى المدرسة، لتوزيعه على الطلاب والمعلمين.

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وخلال الفيديو تجمع الطلاب لأخذ الآيس كريم، وأعربوا عن سعادتهم بفكرة المعلم، وإدخاله السعادة على نفوسهم.

تفاعل واسع

بدورهم، أبدى عدد من الطلاب والمواطنين عن سعادتهم بفكرة المعلم وإدخال الفرح والسرور على الطلاب والمعلمين، مشيرين إلى أن مثل هذه اللحظات تحفر في أذهان الطلاب للأبد.

 

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