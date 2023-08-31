وقوع طفلين تشيكيين في فخ المخدرات بسبب حلوى مزيفة البطاقة الحمراء ضد النصر تُغرم بانيجا 10000 ريال معلم يهدي طلابه سيارة آيس كريم داخل المدرسة تكنو تطور هاتفًا لم يطرح مثله من قبل وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف القبض على 3 أشخاص اتخذوا شققًا سكنية بالرياض وكرًا لترويج المخدرات وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة 13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن وظائف شاغرة للجنسين بفروع متاجر الرقيب مجموعات نارية في قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
فاجأ معلم طلابه بسيارة آيس كريم، هدية لهم داخل المدرسة، وسط سعادة غامرة من الطلاب، بالتزامن مع الأجواء الحارة التي تشهدها معظم مناطق السعودية.
وبين مقطع الفيديو الذي نشره المعلم عبر منصة إكس، لحظة دخول سيارة الآيس كريم إلى المدرسة، لتوزيعه على الطلاب والمعلمين.
وخلال الفيديو تجمع الطلاب لأخذ الآيس كريم، وأعربوا عن سعادتهم بفكرة المعلم، وإدخاله السعادة على نفوسهم.
بدورهم، أبدى عدد من الطلاب والمواطنين عن سعادتهم بفكرة المعلم وإدخال الفرح والسرور على الطلاب والمعلمين، مشيرين إلى أن مثل هذه اللحظات تحفر في أذهان الطلاب للأبد.