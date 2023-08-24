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تفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية

معلومات غير دقيقة بشأن عدم حدوث أمطار مكة العنيفة منذ 60 عامًا

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
معلومات غير دقيقة بشأن عدم حدوث أمطار مكة العنيفة منذ 60 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن عدم حدوث أمطار مكة المكرمة التي هطلت الثلاثاء الماضي منذ 60 عامًا.

معلومات غير دقيقة

وقال القحطاني في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” “ما يتداول أن أمطار مكة المكرمة الثلاثاء الماضي (22 أغسطس 2023م) لم تحدث منذ 60 عامًا معلومات غير دقيقة، وتفتقر إلى مرجعية البيانات المناخية، التي تمثل سجلاً تاريخيًا للحالات الجوية على السعودية”.

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وأضاف أن العاصمة المقدسة سبق وأن سجلت حالات مطرية ورياحًا نشطة في نفس المعدل خلال الأعوام العشرة الماضية.

أعنف الحالات الجوية

وكان الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، قال في وقت سابق إن الحالة الجوية والعواصف والأمطار الرعدية التي شهدتها مكة المكرمة الثلاثاء الماضي من أقوى الحالات الجوية وأعنفها.

وقال المسند عبر قناة “الإخبارية” إن الحالة الجوية العنيفة التي شهدتها مكة الثلاثاء عادة تتكرر في شهري أغسطس وسبتمبر من كل عام، ولكن من غير العادي لهذه الحالة الجوية، فإنها من الأعنف خلال الـ 60 سنة الماضية.

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