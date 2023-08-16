معلومات يجب معرفتها بشأن متحور كورونا الجديد EG.5

تسود حالة من الترقب بخاصة في المنطقة العربية؛ لظهور متحور جديد، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، رصدها لمتحور إي جي 5 (EG 5)، محذرة من أنه سريع الانتشار رُغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.

انتشار متحور كورونا الجديد

وقال موقع “جافي”، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، عبر الإنترنت: إن أوميكرون أنتج متغيرًا فرعيًّا آخر يبدو أنه أكثر عدوى وقادر على التغلب من المناعة الموجودة أكثر من العديد من المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

وعلى الصعيد العالمي، يتزايد انتشار متغير EG.5- الملقب بـ “إيريس”، ولكن لا توجد حاليًّا أي علامة على أنه يسبب أعراضًا أكثر خطورة تصل للوفاة، بينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة وخصائص الهروب المناعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.

معلومات هامة عن EG.5

EG.5 هو شكل آخر من أشكال أوميكرون، والذي يحتوي على العديد من نفس الطفرات مثل XBB.1.5، والتي أدت إلى موجة من حالات كوفيد 19 في نصف الكرة الشمالي خلال شتاء عام 2022.

ويعد الفرق الرئيسي بين متحورات كورونا السابقة، ومتحور EG.5 أنه يحمل طفرة إضافية في الأحماض الأمينية الموجودة على سطح الفيروس. وتشير الدلائل الأولية إلى أن هذا قد يساعد EG.5 في تجنب تحييد الأجسام المضادة في سوائل الجسم، حتى لو كان شخص ما قد أصيب سابقًا بأحد أشكال متحورات كورونا، كما أن لديها طفرة بروتينية تسمى Q52H، والآثار المترتبة عليها غير معروفة حتى الآن.

أسباب ظهور متحور كورونا

ووفقًا لإريك توبول، أستاذ الطب الجزيئي ومدير معهد Scripps Translational Science Institute في كاليفورنيا، من المرجح أن يكون EG.5 قد ظهر بسبب الاستخدام الواسع النطاق للأجسام المضادة لعلاج عدوى COVID-19. على الرغم من فعاليتها، إلا أن هذه الأدوية يمكن أن تدفع عن غير قصد إلى تطوير فيروسات ذات خصائص متغيرة، لأن الفيروسات التي تحمل طفرات إضافية من المرجح أن تبقى على قيد الحياة وتصيب أشخاصًا آخرين.

ولا توجد بيانات سريرية كافية حول الأعراض الأكثر شيوعًا لـ EG.5 حتى الآن، حسبما ذكرت NBC News سابقًا.

أعراض متحور إيريس

ولا يوجد أي تغيير في أعراض EG.5 في الوقت الحالي، ولكن تبدو أعراض EG.5 مشابهة جدًّا لأعراض أوميكرون القياسية، وتشمل:

السعال

التهاب الحلق

سيلان الأنف

العطس

التعب

الصداع

آلام العضلات

تغير حاسة الشم

وقد يتطور إلى بعض المشاعر الأكثر أهمية بصعوبة في التنفس مع انتشار العدوى في رئتيك، وتوجد مجموعات معينة معرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض أو مضاعفات شديدة، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة أو من يعانون حالات طبية أساسية.

وبلغ معدل الانتشار العالمي لـمتحور إي جي فايف 17.4%. وقالت منظمة الصحة العالمية: “هذا ارتفاع ملحوظ عن البيانات التي تم الإبلاغ عنها قبل أربعة أسابيع، عندما كان معدل الانتشار العالمي لـ EG.5 يبلغ 7.6%”.