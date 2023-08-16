Icon

النفط يسجل أدنى مستوى في أسبوعين بسبب الصين Icon معلومات يجب معرفتها بشأن متحور كورونا الجديد EG.5 Icon طريقة تسجيل تطعيمات الأطفال إلكترونيًّا Icon رفع رواتب العاملين في سوريا لـ 100% Icon تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها Icon مجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا: الحل الوحيد للأزمة سياسي Icon فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران بالسودان Icon مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة التأمين Icon آكل ضباع بجازان يتوقف عن صيدها حفاظًا على البيئة Icon كوريا الشمالية: الجندي الأمريكي المتسلل أقر بعبوره غير القانوني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
بعد إعلان أول حالة مصابة في المنطقة العربية

معلومات يجب معرفتها بشأن متحور كورونا الجديد EG.5

الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
معلومات يجب معرفتها بشأن متحور كورونا الجديد EG.5
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تسود حالة من الترقب بخاصة في المنطقة العربية؛ لظهور متحور جديد، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، رصدها لمتحور إي جي 5 (EG 5)، محذرة من أنه سريع الانتشار رُغم تأكيدها استقرار الوضع الصحي في البلاد.

انتشار متحور كورونا الجديد

وقال موقع “جافي”، التحالف العالمي للقاحات والتحصين، عبر الإنترنت: إن أوميكرون أنتج متغيرًا فرعيًّا آخر يبدو أنه أكثر عدوى وقادر على التغلب من المناعة الموجودة أكثر من العديد من المتحورات السابقة لفيروس كورونا.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 5 مدن

10 آلاف ريال الدخل الشهري لمناديب توصيل الطلبات

10 آلاف ريال الدخل الشهري لمناديب توصيل الطلبات

وعلى الصعيد العالمي، يتزايد انتشار متغير EG.5- الملقب بـ “إيريس”، ولكن لا توجد حاليًّا أي علامة على أنه يسبب أعراضًا أكثر خطورة تصل للوفاة، بينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة وخصائص الهروب المناعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن.

معلومات هامة عن EG.5

EG.5 هو شكل آخر من أشكال أوميكرون، والذي يحتوي على العديد من نفس الطفرات مثل XBB.1.5، والتي أدت إلى موجة من حالات كوفيد 19 في نصف الكرة الشمالي خلال شتاء عام 2022.

ويعد الفرق الرئيسي بين متحورات كورونا السابقة، ومتحور EG.5 أنه يحمل طفرة إضافية في الأحماض الأمينية الموجودة على سطح الفيروس. وتشير الدلائل الأولية إلى أن هذا قد يساعد EG.5 في تجنب تحييد الأجسام المضادة في سوائل الجسم، حتى لو كان شخص ما قد أصيب سابقًا بأحد أشكال متحورات كورونا، كما أن لديها طفرة بروتينية تسمى Q52H، والآثار المترتبة عليها غير معروفة حتى الآن.

أسباب ظهور متحور كورونا

ووفقًا لإريك توبول، أستاذ الطب الجزيئي ومدير معهد Scripps Translational Science Institute في كاليفورنيا، من المرجح أن يكون EG.5 قد ظهر بسبب الاستخدام الواسع النطاق للأجسام المضادة لعلاج عدوى COVID-19. على الرغم من فعاليتها، إلا أن هذه الأدوية يمكن أن تدفع عن غير قصد إلى تطوير فيروسات ذات خصائص متغيرة، لأن الفيروسات التي تحمل طفرات إضافية من المرجح أن تبقى على قيد الحياة وتصيب أشخاصًا آخرين.

ولا توجد بيانات سريرية كافية حول الأعراض الأكثر شيوعًا لـ EG.5 حتى الآن، حسبما ذكرت NBC News سابقًا.

أعراض متحور إيريس

ولا يوجد أي تغيير في أعراض EG.5 في الوقت الحالي، ولكن تبدو أعراض EG.5 مشابهة جدًّا لأعراض أوميكرون القياسية، وتشمل:

  • السعال
  • التهاب الحلق
  • سيلان الأنف
  • العطس
  • التعب
  • الصداع
  • آلام العضلات
  • تغير حاسة الشم

وقد يتطور إلى بعض المشاعر الأكثر أهمية بصعوبة في التنفس مع انتشار العدوى في رئتيك، وتوجد مجموعات معينة معرضة بشكل أكبر للإصابة بأمراض أو مضاعفات شديدة، بما في ذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا والذين يعانون من نقص المناعة أو من يعانون حالات طبية أساسية.

وبلغ معدل الانتشار العالمي لـمتحور إي جي فايف 17.4%. وقالت منظمة الصحة العالمية: “هذا ارتفاع ملحوظ عن البيانات التي تم الإبلاغ عنها قبل أربعة أسابيع، عندما كان معدل الانتشار العالمي لـ EG.5 يبلغ 7.6%”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعرض موظف بقنصلية للسويد لإطلاق نار في تركيا
العالم

تعرض موظف بقنصلية للسويد لإطلاق نار في...

العالم
مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر رغم الطرد
الرياضة

مسلي آل معمر: أداء بطولي لـ النصر...

الرياضة
اسم يفاجئ بوتين خلال حوار على الهواء
العالم

اسم يفاجئ بوتين خلال حوار على الهواء

العالم
أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا الوطن من جودة للحياة
السعودية اليوم

أمير تبوك: محظوظون بما نجده في هذا...

السعودية اليوم
تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات الملتقى الثالث لوكلاء إمارات المناطق
السعودية اليوم

تركي بن طلال يرعى انطلاق فعاليات الملتقى...

السعودية اليوم
حكام مباراتي اليوم بـ كأس الملك سلمان للأندية
آخر الاخبار

حكام مباراتي اليوم بـ كأس الملك سلمان...

آخر الاخبار
أهالي القريات يتحسرون ألمًا لعدم إيجاد حجوزات طيران إلى الرياض
السعودية اليوم

أهالي القريات يتحسرون ألمًا لعدم إيجاد حجوزات...

السعودية اليوم
نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط من خزان صافر
العالم

نقل أكثر من 1.1 مليون برميل نفط...

العالم