معماري سعودي ينشئ فيلا خلال 33 يومًا

كشف المهندس المعماري عبدالرحمن الزعاقي، تفاصيل تمكنه من تحويل أرض إلى فيلا خلال 33 يومًا فقط، عبر تقنية بناء غير تقليدية.

وقال الزعاقي خلال حواره ببرنامج “120”، عبر “قناة الإخبارية”: إن العمر الافتراضي للفيلا التي صممها يصل لضعف العمر الافتراضي للبناء التقليدي، أي أن العمر الافتراضي للفيلا يصل لأكثر من 100 عام، إذ يعد أفضل من البناء التقليدي، إلى جانب احتوائها على نظام رقابة وإشراف وأمان.

وأضاف أن نسبة الأمانة في تقنية البناء الجديدة هذه عالية جدًّا، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تعد أيضًا أقوى نظام إنشائي ضد الزلازل، لأن الأسقف والجدران كتلة واحدة خرسانية والتي تختلف عن البناء التقليدي.

وأوضح الزعاقي أن العوازل التي صمم بها الفيلا تمت وفقًا للكود السعودي تم وضعها بالمحيط الخارجي، لافتًا إلى أن نظام العزل فيها ممتاز جدًّا.