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بعد الحديث عن كيفية قيد الهلال والنصر للاعبيه وحرمان الاتحاد من قيد فابينيو

معيض الشهري : 25 يوليو كان آخر موعد لتسجيل اللاعبين

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٥ صباحاً
معيض الشهري : 25 يوليو كان آخر موعد لتسجيل اللاعبين
المواطن - فريق التحرير

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أكد معيض الشهري، مدير بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، أن آخر موعد لتسجيل اللاعبين في البطولة كان يوم 25 يوليو الماضي، وذلك بعد أزمة منع الاتحاد من قيد نجمه البرازيلي فابينيو بعد التعاقد معه.

تعليق معيض الشهري

وقال معيض الشهري متحدثًا لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “آخر موعد للتسجيل كان يوم 25 يوليو ونظام البطولة يسمح للأجانب بالمشاركة مع أنديتهم ولكن وفقًا لقوانين اتحادات بلدانهم”.

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وأضاف معيض الشهري: “لم يصل إلينا أي تقرير من لجنة الحكام في البطولة عن وجود أخطاء كارثية، وفي حال طُرد أي لاعب في نهاية البطولة العربية فإن العقوبة يتم ترحيلها للنسخة القادمة من البطولة العربية وليس للمنافسات المحلية”.

وتابع: “لا أفكر حاليًّا في رئاسة رابطة دوري المحترفين، وتركيزي منصب على إنجاح البطولة العربية لأنها تحمل اسم غالي علينا وهو اسم الملك سلمان بجانب الاهتمام الكبير بها من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة”.

يذكر أن الهلال والنصر تمكنوا من قيد كل لاعبيهم الأجانب وخوض البطولة العربية بهم كونهم قيدوا اللاعبين قبل الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة عكس نادي الاتحاد الذي لم يقيد فابينيو قبل الإعلان عن ضمه وهو ما منع اللاعب البرازيلي من التواجد في قائمة الاتحاد بالبطولة.

موعد النهائي

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تقديم موعد نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، والذي سيجمع بين فريقي النصر والهلال.

وستُقام مباراة النصر والهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، يوم السبت المقبل، عند الساعة السادسة بدلًا من التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابةً عن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، سيحضر نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ المباراة النهائية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تجاوز عقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء؛ حصل عليها ساديو ماني.

على الجانب الآخر، تمكن الهلال من الصعود إلى نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على نظيره الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك رغم خوضه المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24.

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