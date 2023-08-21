مع بداية العام الدراسي.. أبرز التغييرات في نظام الجامعات الجديد

كشف الأكاديمي وافي بن عبدالله عن أهم التغييرات التي ستحدث في نظام الجامعات الجديد المطبق حتى الآن في 3 جامعات هي: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك سعود وجامعة الإمام عبدالرحمن.

وأوضح الأكاديمي وافي بن عبدالله 15 سياسة جديدة في النظام الجديد جاءت على النحو التالي:

نسبة الدراسة الحضورية

برنامج الدراسة الحضوري لا يقل عن 10 بالمائة من التعليم عن بعد أو التعليم المدمج أو التعليم من خلال الوسائل الحديثة، وسوف يتاح للجامعات السعودية حرية تحديد نسبة الحضور الملزمة لكل طالب، فالنظام السابق كان 25%.

نسبة إعفاء الطالب

يجوز إعفاء الطالب بما لا يتجاوز عن 25% من الخطة الدراسية في التخصص، يجوز منح الطالب فرصة دور ثاني في المقررات التي يرسب فيها إذا كان نظام الدراسة هو النظام السنوي.

يجوز للجامعات تغيير نظام المعدل وتتغير مسميات التقديرات الدراسية، يجوز قبول الطالب الذي تجاوز عمر شهادته الثانوية 5 سنوات.

الطالب المبدع

يجوز أن يقبل الطالب المبدع الموهوب المبتكر والذكي والمميز في الجامعة بدون أي شرط أو قيد، يجوز أن يدرس طالب الثانوية بعض المقررات العامة في المرحلة الجامعية، ويجوز أن يكون الاختبار الشامل هو آخر اختبار يدرسه طالب الماجستير والدبلوم العالي أي ما يجب أن تكون في آخر المرحلة رسالة علمية أو أطروحة.

اعتماد البرامج الدراسية

يجب على كل جامعة أن تعتمد برامجها الدراسية من هيئة تقويم التعليم، يجوز أن تكون درست الماجستير على 4 أنواع: مقررات فقط، مقررات وبحث، مقررات ورسالة علمية، مقررات واختبار شامل.

يجوز أن يشرف الدكتور في الدراسات العليا على 7 طلاب، أي طالب يتوفى قبل المناقشة في الماجستير أو الدكتوراه أو الدبلوم العالي فإنه يجوز أن يمنح الدرجة العلمية المستحقة.

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