مفاجآت جديدة بقضية الأمير أندرو قد تسبب إحراجًا للملك تشارلز

أكدت مصادر بالقصر الملكي البريطاني، أن الملك تشارلز الثالث يخشى من ظهور قضية أخيه الأمير أندرو إلى العلن مرة أخرى، خوفًا من مفاجآت محتملة بشأن علاقته برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين المتورط بجرائم استغلال القاصرات في أعمال منافية للآداب.

ماضي أندرو سيحرج الملك

يخشى مساعدو القصر أن ماضي الأمير أندرو قد يحتوي على المزيد من “القنابل غير المنفجرة”، والتي يخشى قصر باكنغهام من أنها قد تؤدي إلى إحراج جديد للملك الذي تلاحقه المزيد من الأسئلة حول ماضي أخيه.

وقضى جيفري إبستين ما يقرب من 13 شهرًا في السجن في عام 2008 بعد إدانته بتهمة استغلال القاصرات والاعتداء على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، ومن ثم انتحر أثناء وجوده في السجن في عام 2019.

تأجيل خطط نقل أندرو

يأتي ذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن خطط نقل أندرو من قصر Royal Lodge الذي تبلغ تكلفته 30 مليون جنيه إسترليني، قد تم تأجيلها، حسبما زعمت المصادر لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ولا يريد الملك تشارلز أن يخرج الأمير أندرو من القصر، وفقًا لمصادر ملكية، وهناك مخاوف من أنه قد يسبب مشكلة أكبر من تلك الأزمة التي سببها الأمير هاري وميغان ماركل.

طرد الأمير أندرو من منزله

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الملك تشارلز لا يملك سلطة طرد الأمير أندرو من منزله في رويال لودج في قلعة وندسور والذي تبلغ تكلفته 30 مليون جنيه إسترليني ما يضعه في مسار تصادمي مع الملك تشارلز، لأن الملك حريص على إخلاء العقار، وتقليص حجم منزل الأمير هاري السابق فروجمور كوتيدج.

وقالت مصادر مطلعة من داخل القصر للصحيفة، إن الملك لن يتمكن من إجبار أخيه على ترك العقار لأن اسم شقيقه مُدرج في عقد الإيجار، وليس اسم العائلة المالكة.

عقد إيجار القصر

وأوضح المصدر أن أندرو يعتزم التشبث بعقد الإيجار الذي حصل عليه عام 2003، والذي ينتهي بعد 75 عامًا، لرفض الخروج من القصر.

وذكر المصدر أن عقد الإيجار بين أندرو وشركة التاج العقارية، وهو ما يعني أن هذا ليس شأن الملك، بل مسألة تخص وزير المالية، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجبره على الخروج هو عبر صفقة يجب أن يوافق عليها الأمير.