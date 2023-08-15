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مفاجآت من الهلال بشأن حفل تقديم نيمار للجماهير

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
مفاجآت من الهلال بشأن حفل تقديم نيمار للجماهير
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تفاصيل حفل تقديم الهلال لصفقته الجديدة، البرازيلي نيمار دا سيلفا للجماهير خلال الفترة المقبلة.

الخطة لتقديم نيمار

وقالت صحيفة Daily Mail الإنجليزية إن الهلال لن يركز على الحضور الجماهيري فقط في الملعب عند تقديم نجمه البرازيلي للجماهير بل سيعمل على إذاعة الحفل على الإنترنت لكي يصل عدد المشاهدات إلى ملايين ويتفوق على حفل تقديم نادي الاتحاد للفرنسي كريم بنزيما الذي أُقيم في جدة وحضره 60 ألف متفرج.

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وأكدت الصحيفة أن الهلال يخطط للاستعانة بمنظمي حفلات من العيار الثقيل ممن سبق لهم تنظيم حفلات تابعة لافتتاح مباريات كأس العالم والأولمبياد بجانب إقامة عروض أخرى جاذبة للجماهير أثناء تقديم نيمار.

وكان أحد الخبراء صرح للصحيفة الإنجليزية قائلًا: ” هم يعملون في السعودية ضد عقارب الساعة، هناك منتج يجب تقديمه للجماهير، وسيكون هناك ألعاب نارية واحتفالات ضوئية وموسيقى واستعراضات خاصة بطائرات بدون طيار”.

نيمار

تفاصيل الصفقة

وكانت شبكة BBC أكدت أمس الاثنين، أن إدارة باريس سان جيرمان توصلت لاتفاق مع نظيرتها في الهلال، على انتقال نيمار إلى صفوفه مقابل 90 مليون يورو، بالإضافة إلى إضافات أخرى، على أن يتم الإعلان عن الصفقة قريبًا، حيث من المتوقع إعلان الهلال عن تعاقده مع النجم البرازيلي اليوم الثلاثاء.

وسيوقع نيمار لفريق الهلال حتى صيف عام 2025.

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