مفاجأة حول أسعار الذهب اليوم في مصر

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عادت موجة الارتفاعات القياسية للذهب من جديد، لتشعل الأسعار، بعدما سجل عيار 21 زيادة بنحو 100 جنيه في يوم واحد ليصل إلى 2420 جنيهًا خلال تعاملات، اليوم السبت 12 أغسطس، ونحو 275 جنيهٍا على مدى 3 أيام، ويعاكس بذلك الاتجاه العالمي الذي سجل مسارًا هبوطيًا، هو ما يعيد إلى الذاكرة المسارات غير الطبيعية السابقة، ما يعني أن الأسعار مرشحة لمزيد من الزيادة في مصر خلال الفترة المقبلة.
ويعزو خبراء صناعة المعدن النفيس هذه الارتفاعات، إلى التوقعات بشأن تخفيض جديد لقيمة الجنيه، إلى جانب نقص المعروض في السوق المحلية نتيجة اتجاه بعض الشركات لتصدير خام الذهب، بغية الحصول على العملة الصعبة.
وجاءت أسعار الذهب في مصر كالتالي:
في الوقت نفسه نجد أن سعر الذهب العالمي يتداول اليوم عند أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، حيث سجلت سعر الأونصة العالمية أدنى مستوى عند 1913 دولار للأونصة، ليفقد الذهب منذ بداية الأسبوع 30 دولارًا تقريبًا منخفضًا بنسبة 1.6%.
هناك عدد من الأسباب التي أدت للارتفاع الكبير الذي شاهدناه في أسعار الذهب المحلية اليوم، والتي أثبتت عدم تأثرها بتغيرات السعر العالمي سواء خلال تداولات اليوم أو خلال الفترة الماضية التي شهدت تذبذب في نطاق ضعيف بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر الذهب العالمي.
استمر سعر الذهب في السعودية اليوم السبت، في الهبوط بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لأسواق المعدن الأصفر العالمية. ويعتمد سعر الذهب في السعودية على مجموعة من العوامل الحاكمة في السوق أبرزها سعر المصنعية على كل غرام من الذهب، كذلك نوع الذهب ومصدره والعلامة التجارية للمنتجات سواء مشغولات أو سبائك.