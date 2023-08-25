مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب

شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفل ليلة الدموع على مسرح بنش مارك بجدة، حيث كانت بمثابة مفاجأة الحفل لجمهور جدة في ليلة استثنائية.

شيرين عبدالوهاب

وتألقت شيرين عبدالوهاب على المسرح وقدمت باقة من أروع أغانيها الحزينة المنتقاة لتناسب ليلة الدموع، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أعرب عن سعادته بوجودها.

وانتشر وسم شيرين عبدالوهاب في ليلة الدموع عبر منصة إكس، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصورة من الحفل.

ليلة الدموع

وتقام الليلة، حفلة من نوع خاص على مسرح “بنش مارك” في مدينة جدة، والتي تحمل اسم “ليلة الدموع”، ويشارك فيها عدد من ألمع الفنانين.

ممازحة الفنانين للجمهور

وتفاعل مطربو الحفل مع اسم “ليلة الدموع“، ومازحوا الجمهور، خاصة الفنانين أحمد سعد وتامر عاشور.

ونشر الفنان هيثم شاكر صورة على حسابه بمنصة “إكس”، حيث تجمعه بالفنانين أحمد سعد وتامر عاشور المشاركين معه في الحفل، وبدا على وجوههم الحزن.