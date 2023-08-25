مفاجأة ليلة الدموع الفنانة شيرين عبدالوهاب لحظة انزلاق 5 حافلات ودراجتين ناريتين بسبب مادة نفطية في تركيا سانتو عن خلافه مع كريم بنزيما: كلام فارغ ! توضيح من حساب المواطن بشأن الاعتراض كورال روح الشرق تخطف الأنظار في حفلة ليلة الدموع تمرد في سجن أمريكي واحتجاز حارس بسبب البيتزا والدجاج ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس ترامب يحدد ساعة تسليم نفسه للسجن القبض على مروج بالقصيم بحوزته أسلحة وذخيرة احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
شاركت الفنانة شيرين عبدالوهاب في حفل ليلة الدموع على مسرح بنش مارك بجدة، حيث كانت بمثابة مفاجأة الحفل لجمهور جدة في ليلة استثنائية.
وتألقت شيرين عبدالوهاب على المسرح وقدمت باقة من أروع أغانيها الحزينة المنتقاة لتناسب ليلة الدموع، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي أعرب عن سعادته بوجودها.
وانتشر وسم شيرين عبدالوهاب في ليلة الدموع عبر منصة إكس، وتبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عشرات المقاطع المصورة من الحفل.
وتقام الليلة، حفلة من نوع خاص على مسرح “بنش مارك” في مدينة جدة، والتي تحمل اسم “ليلة الدموع”، ويشارك فيها عدد من ألمع الفنانين.
وتفاعل مطربو الحفل مع اسم “ليلة الدموع“، ومازحوا الجمهور، خاصة الفنانين أحمد سعد وتامر عاشور.
ونشر الفنان هيثم شاكر صورة على حسابه بمنصة “إكس”، حيث تجمعه بالفنانين أحمد سعد وتامر عاشور المشاركين معه في الحفل، وبدا على وجوههم الحزن.
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مفاجأة ليلة الدموع
الفنانة شيرين 😭@sherine
..#بنش_مارك #هيئة_الترفيه#تقويم_جدة #ليلة_الدموع#شيرين_في_ليلة_الدموع pic.twitter.com/HwD9BLNzdj
— Benchmark | بنش مارك (@Benchmark_ksa) August 24, 2023