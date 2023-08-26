مفاجأة مدوية في سبب اشتعال حرائق اليونان

اعتقل مسؤولو إدارة الإطفاء في اليونان رجلين بتهمة إشعال حرائق الغابات عمدًا، بينما كان مئات من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق التي أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصًا في الأسبوع الماضي.

إضرام النار عمدًا

وأفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية، في تقريرها اليوم السبت، بأنه تم إلقاء القبض على رجل في جزيرة إيفيا اليونانية بتهمة إضرام النار في الغابات في منطقة كاريستوس.

وقالت إدارة الإطفاء إن الرجل اعترف بإشعال أربعة حرائق أخرى في المنطقة في شهري يوليو وأغسطس.

ولا تزال حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من اليونان مستعرة، اليوم السبت، ولكن احتمال هطول زخات من المطر يحمل بعض الأمل.

اشتعال النيران لليوم السابع

ومازال الكثير من التركيز منصبًا على شمال شرق البلاد، في منطقة إيفروس بالقرب من الحدود مع تركيا حيث اندلع قبل ثمانية أيام حريق غابات أججته الحرارة المرتفعة، مما أسهم في انتشاره سريعًا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن النيران اشتعلت في مساحة نحو 74 ألف هكتار بالمنطقة، 13 ألف منها في متنزه داديا الوطني وحده.

ووصفت المفوضية الأوروبية الحريق بأنه الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

Raging wildfires kill 18 in Greece Follow us on Rumble: https://t.co/4vo0fYlN6D pic.twitter.com/c5KNdYwFdp — RT (@RT_com) August 26, 2023

العثور على جثث متفحمة

وعثرت جهات الإنقاذ، يوم الثلاثاء الماضي، على 18 جثة متفحمة يعتقد أنها لمهاجرين في إيفروس، إلى جانب جثتين أخريين أمس الجمعة.

كما ألقى الحريق السريع الانتشار بظلاله على النظام البيئي الطبيعي.

وأشار علماء الطيور إلى أن الحريق طال غابة الصنوبر القديمة التي توفر موقع تعشيش للفرائس والجوارح من الطيور، مما أثر على الكثير من الطيور.