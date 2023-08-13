مفتي البوسنة: مؤتمر تواصل وتكامل مهم لفهم العمل الإسلامي

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أكد مفتى العام البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش أهمية المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” في تعميق الفهم للعمل الإسلامي بين المراكز الدينية حول العالم.
وقال كفازوفيتش في تصريح لـ “قناة الإخبارية” إن هذا المؤتمر مهم للغاية في وقت يشهد فيه العالم تحديات كبيرة ، مؤكدًا أن العلماء والمشايخ لهم دورًا كبيرًا في نشر العقيدة الإسلامية السمحة من أجل تحقيق النفع للمجتمعات.
ومن جانبه، أوضح وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ أن رئيس مشيخة البوسنة تفاعل مع ما سيطرح في المؤتمر، حيث كان متفهمًا لحاجة المسلمين لوحدة الكلمة والصف ونشر مبادئ وقيم الإسلام الصحيح المتمثل في نشر الوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والإرهاب ، حيث كانت هناك رغبة وعمل جاد لتصحيح الفهم الخاطئ لبعض نصوص القرآن والسنة التي يتناقلها الناس وهو مخالف للفهم الصحيح للكتاب والسنة.
فيديو | المفتي العام في البوسنة والهرسك د. حسين كفازوفيتش: مؤتمر “تواصل وتكامل” يهدف لتعميق الفهم للعمل الإسلامي مع المراكز الدينية#الإخبارية pic.twitter.com/zuo82SbqtO
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2023
فيديو | وزير الشؤون الإسلامية د. عبد اللطيف آل الشيخ: رئيس مشيخة البوسنة تفاعل مع ما سيطرح في المؤتمر#الإخبارية pic.twitter.com/So1O5U8uKL
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 12, 2023